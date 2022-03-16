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يستعرض المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أطر التعاون والتنسيق بين الحكومة وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، وذلك فى أولى فعاليات المنتدى البرلمانى الثانى لحزب مستقبل وطن، والذى ينطلق مساء اليوم الأربعاء بمشاركة نواب وأعضاء حزب مستقبل وطن وأيضا ممثلى الأحزاب والقوى السياسية المصرية.

دوت الخليج

المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، يمثل الحكومة فى جلسات النواب والشيوخ، بجانب ممثلى الحكومة فى الموضوع المطروح للنقاش سواء كان تشريعيا أو رقابيًا،ومن المنتظر أن يتولى عرض أطر التعاون والتنسيق التى تتم بين أعضاء مجلس النواب والشيوخ مع الحكومة على مدار الفترة الماضية منذ انطلاق الفصل التشريعي الثانى فى يناير 2021.

حزب مستقبل وطن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حائز على الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب والشيوخ بالفصل التشريعى الثانى، ويمثلها بمجلس النواب النائب الأول لرئيس الحزب الأمين العام المهندس أشرف رشاد الشريف، ممثل الأغلبية، ويحرص على حالة الحوار الدائم بين الحكومة وممثليه وأعضاءه لوضع مطالب وشكاوى المواطنين أمام ممثلى الحكومة، ومن ثم تكون هناك فرصة لوضع الحلول القابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

وزير المجالس النيابية يستعرض أطر التعاون مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بمنتدى مستقبل وطن الثانى

وسبق لحزب مستقبل وطن أن نظم المنتدى الأول فى مدينة شرم الشيخ، فى عام 2018، حيث تضمن العديد من اللقاءات والحوارات مع ممثلى الحكومة فيما واصل على مدار الفترة الماضية على عقد اللقاءات المباشرة بمقر الأمانة المركزية، بين الأعضاء من الأمانات من مختلف المحافظات وممثلى الحكومة والوزراء وفتح حالة من النقاش والحوار لكل الموضوعات التى تشغل الرأى العام المصرى والمواطن.

المنتدى البرلمانى الثانى لحزب مستقبل وطن سيتضم فى يومه الثانى حضور وزراء المالية د.محمد معيط، ود.السيد القصير، وزير الزارعة، حيث مناقشات حول كافة التحديات التى واجهت الدولة المصرية والجهود التى بذلك من أجل مواجهتها خاصة فى ضوء تحديات زراعة القمح وأيضا حافز التوريد الأخير الذى وجه بشأنه الرئيس عبد الفتاح السيسى، وكافة الملفات الزراعية التى تهم المواطن المصرى خلال الفترات الأخيرة سواء على مستوى التسعير أو الدورات الزراعية، كما يشهد أيضا بيومه الثالث مناقشات حول الجمهورية الجديدة والإنجازات التى تحققت بحضور وزراء الإسكان والتخطيط والصناعة.