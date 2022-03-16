/685987/بروتوكول-تعاون-بين-جامعة-بني-سويف-ومصنع-للأدوية-لتدريب-الطلاب

وقع الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، بروتوكول تعاون مشترك بين الجامعة وأحد مصانع الأدوية، يأتي ذلك التعاون في إطار الاهتمام المشترك بين الجانبين لتبادل ونقل الخبرات وربط القطاع الأكاديمي الخدمات البحثية بسوق العمل ، والاستفادة من نتائج الأبحاث العلمية المشتركة وإدخالها حيز التنفيذ، بالإضافة إلى تدريب الطلبة المتميزين.

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وأوضح منصور أن هذا البروتوكول يأتي في ضوء خطة الجامعة للاهتمام بالجانب العملي للطلاب من خلال التنسيق مع إدارة المصنع لعقد دورات تدريبية سواء ميدانية داخل المصنع أو دورات تدريبية أون لاين لطلاب وخريجي كلية الصيدلة بواقع اسبوع لكل مجموعة طلابية، على أن تتكون كل مجموعة من 5 طلاب بإجمالي أربع مجموعات طلابية في الشهر، مؤكدا على أن كل متدرب يحصل على شهادة معتمدة من المصنع بفترة التدريب.

توفير فرص تدريبية لطلاب الجامعة وتزويدهم بالخبرات العملية

وأشار رئيس الجامعة أن هذا البروتوكول يمثل جزءاً هاما من الدور الإيجابي الذي تتبناه الجامعة لإيجاد آليات لتقديم الدعم في مجال تنمية مهارات الشباب لإلحاقهم بسوق العمل، وذلك من خلال توفير فرص تدريبية لطلاب الجامعة وتزويدهم بالخبرات العملية وتأهيلهم لسوق العمل، وكذلك لمساندة البحث العلمي والنهوض بالعملية التعليمية والاستفادة بما تقدمه هذه المصانع من خلال محاكاة حقيقة للعمل داخل مؤسسات كبيرة وربط الجانب الأكاديمي بالجانب التطبيقى وتحقيق الاستغلال الأمثل للإمكانات العلمية و المادية المتوفرة لدي الطرفين .