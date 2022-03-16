رحيل الفنانة العمانية شمعة محمد.. وهذا آخر ما كتبته

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رحلت عن عالمنا منذ قليل الفنانة العمانية شمعة محمد وذلك عن عمر يناهز 64 عاماً بعد تعرضها لأزمة قلبية في السعودية أثناء تصويرها أحد الأعمال الدرامية التي كان من المقرر أن تشارك بها قريبًا.

دوت الخليج يرصد تفاصيل وفاة الفنانة شمعة محمد

وفاة الفنانة العمانية شمعة محمد

أحزنت وفاة الفنانة العمانية شمعة محمد، الجمهور والوسط بسبب رحيلها المفاجيء عن عالمنا اليوم الأربعاء، وكانت قد ولدت في الكويت عام 1958، ودرست بين البحرين والكويت.

وفي منتصف سبعينيات القرن الماضي، انتقلت الفنانة إلى سلطنة عمان ثم عملت في القطاع الحكومي بوزارة التربية والتعليم التي انطلقت منها إلى عالم التمثيل.

حيث قدمت عمل لوزارة التربية والتعليم عن محو الأمية، ليكون العمل بداية جديدة لها في عالم الفن، حيث بدأت انطلاقها في الفن بنهاية السبعينيات، وذلك عن طريق مشاركتها العديد من الأعمال الإذاعية والمسرحية والتلفزيونية.

وفاة شمعة محمد

ويأتي من الأعمال التي قدمتها بالتلفزيوني: "غصات الجنين، قراءة في دفتر منسي، طاش ما طاش، العاصوف، الفرية، وغيرها كما شاركت في مسرحيات "العوامة"، و"الخوف"، و"المهر".

جدير بالذكر أنها ارتدت الحجاب عام 2006، وفيما يخص حياتها العاطفية فكانت متزوجة من محمد سبيل، وأنجبت منه أربعة أبناء وهم سيما، سوسن، قيس، قيصر.

آخر كلمات الفنانة شمعة محمد

يشار أن آخر ما كتبته الفنانة العمانية الراحلة شمعة محمد، تزامنًا مع الاحتفال بيوم المرأة العالمي يوم 8 مارس الجاري، حيث كتبت عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "جميع النساء رائعات بشكل أو بآخر لايوجد امرأة إلا وتحمل علي كتفيها الضوء لمدينة كاملة يوم المرأة العالمى".

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وكان أشهر عمل اشتهرت به طوال مسيرتها الفنية هو مسلسل يحمل اسم " طاش ما طاش" ويعتبر مجموعة حلقات منفصلة متصلة، تتحدث كل حلقة من المسلسل عن مشاكل المجتمع السعودي في إطار كوميديا ساخرة، وفي بعض الأحيان تكون الحلقات مرعبة أو درامية، وشاركها في بطولة العمل كوكبة كبيرة من النجوم أبرزهم النجم السعودي ناصر القصبي وعبد الله السدحان.