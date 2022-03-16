الحلقة الأخيرة من مسلسل منورة بأهلها.. مُهاب الجاني أم المجني عليه؟

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كشفت الحلقة الأخيرة من منورة بأهلها عن تفاصيل كثيرة في شخصية مُهاب "محمد حاتم"، الطيب الشرير في جريمة قتله، فبعد أن كشفت الحلقات لنا عن موهبته الخاصة في معرفة خبايا الأشخاص من صورهم، وكيف استغل مهاب ذلك ضدهم لما جعلنا نتعاطف مع كل ضحاياه، ونستاء من تعاونه مع عصابة عادل الشهاوي "باسم أبو سمرة"، سلوى شاهين "ليلى علوي" وعاصم "عباس أبو الحسن"، فجاءت الحلقة الأخيرة بترتيب كل هذه الأمور المتضاربة.

دوت الخليج ينقل لكم تفاصيل الحلقة الأخيرة من مسلسل منورة بأهلها

الحلقة الأخيرة تكشف التفاصيل الكاملة لعلاقة مُهاب بالعصابة

كشفت الحلقة الأخيرة كيف تعرّف مهاب على عادل الشهاوي، وكيف كشف له سر قدرته الخاصة ولم يكن يعرفها غير أمه زينب، فاستغله عادل الشهاوي لأغراضه الدنيئة، وجعله يلتقط صورًا لضحاياه بالإكراه، حي كان يهدده بتلفيق قضية مخدرات له وحبسه والتشهير بسمعته، ولما قرر مهاب تركهم وعدم العمل مع هذه العصابة مرة أخرى، قاموا بقتله.

عدم حسم القضية

لم يتم حسم حل القضية حتى الآن، وبالرغم من إلقاء القبض على القاتل الأول، إلا أن من قتله باستخدام السم مازال غير معروف، والذي زاد من الغموض هو عدم معرفة الجمهور لشخصية عاصم، والجميع ينتظر الجزء الثاني من المسلسل ليكتشف باقي الأحداث التي لم تٌعرف في الجزء الأول، وشخصية القاتل بالسُم.

محمد حاتم في أعمال أخرى

يشارك الفنان محمد حاتم أيضًا في الجزء الثالث في مسلسل أبو العروسة، الذي يتم عرضه هذه الفترة على قناة dmc إلى جانب منصةWatch IT، يعمل حاتم على شخصية شريف الذي سيصبح أبًا للمرة الأولى، ويشارك في بطولة المسلسل النجوم سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، محمد عادل، وهو من تأليف وإخراج هاني كمال.

ومن جانب آخر.. يستعد محمد حاتم للمشاركة في دراما رمضان 2022 من خلال المشاركة في بطولة مسلسل بطلوع الروح، ‘لى جانب النجمة منة شلبي وهو من تأليف محمد هشام عبية وإخراج كاملة ابو ذكري، ويقدم حاتم في المسلسل شخصية أكرم وهو مدير شركة إعلانات متزوج من روح (منة شلبي)، ويخوضا سويًا رحلة لا رجعة فيها.