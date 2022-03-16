/685983/مصطفي-محمد-لقد-تغيرت-حياتي-هنا-بعد-إنضمامي-لجالاتا-سراي

تحدث مصطفى محمد مهاجم نادي جالاتا سراي التركى ومنتخب مصر، عن مثله الأعلى وأبرز سماته الكروية وكذلك أصعب مدافع لعب ضده في مسيرته الكروية خلال السنوات الماضية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال مصطفى محمد على أسئلة لجماهير جالاتا سراي من خلال التطبيق الرسمي للنادي التركى، بقوله: "جالاتا سراي نادي كبير كبير ، لديه جماهير رائعة وجميلة، لقد تغيرت حياتي هنا هذا النادي يعني لي الحياة ولكل من يأتي إلى هنا".

حسم التعادل السلبي نتيجة المباراة بين برشلونة وجالاتا سراي التركي، في لقاء جمع بين الفريقين في ذهاب دور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي.

حاول برشلونة تعديل نتيجة اللقاء من خلال العديد من الكرات الخطرة على مرمى الفريق التركي، ولكن تألق الحارس يمنع الفريق الكتلوني من تحقيق الفوز أمام جمهورة وعلى أرضة.

خرج الدولي المصري مصطفى محمد في الدقيقة الـ 68 من عمر اللقاء، ودخول فيكتور جوميز، بعد تقديم أداء قوي من الدولي المصري مصطفى.

الذهاب للدور ربع نهائي الدوري الأوروبي

بهذه النتيجة ينتظر العديد من محبي الكرة الأوروبية لقاء الإياب بإسطنبول عاصمة تركيا، لحسم بطاقة التأهل للدور ربع النهائي من الدوري الأوروبي.

سيطر برشلونة على مجريات الشوط الاول أمام جالاتا سراي ولكن بدون أي خطورة على مرمى الفريق التركي، على الرغم من تراجع رفاق مصطفى محمد في الملعب.

جاء أخطر كرات الشوط الأول بين برشلونة وجالطة سراي من خلال أكتوركوغلو مهاجم الفريق التركي، الذي توغل بالكرة وراوغ مدافعي الفريق الكتلوني، وتسديدة قوية ليقابلها دست في اللحظات الأخيرة وتعلو فوق المرمى.

سددة مصطفى محمد كرة خطرة على مرمى تير شتيجين، من خلال كرة عرضية من الجانب الأيمن من الملعب يرتقي إلها الفرعون ويسددها برأسية ضعيفه على المرمى، ولكن الفار يحرمه من المتابعة بداعي التسلل عليه.