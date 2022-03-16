/685998/مدير-تيودور-بلهارس-للأبحاث-المعهد-كان-له-دور-كبير-أثناء-جائحة-كورونا

أكدت الدكتور حنان خفاجى مدير معهد نيودور بلهارس للأبحاث، أن مستشفى نيودور بها 300 سرير وعيادات خارجية، فضلا عن جراحة مناظير اليوم الواحد ووجود خدمات طبية يقدمها أطباء على أعلى مستوى.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال مداخلة تليفونية فى برنامج "صباح الخير يا مصر" الذى يذاع على القناة الأولى.

حنان خفاجي: المعهد كان له دور كبير أثناء جائحة كورونا

وأشارت خفاجي، أن المعهد كان له دور كبير أثناء جائحة كورونا وذلك من خلال توفير عيادات كورونا للعاملين بالمعهد وصرف العلاج لهم، فضلا عن تقديم تحصينات كورونا للعاملين.

وتابعت خفاجى، أن المعهد شارك فى حملة 100 مليون صحة لاكتشاف الأمراض الفيروسية الكبدية، مشيرة إلي وجود قسم الباطنة لتشخيص وعلاج أمراض الكبد الفيروسية والمزمنة، فضلا عن وجود موجات صوتية وعناية مركزة لأمراض الكبد والحالات الحرجة .

وأكدت أن المعهد كان متخصصا فى علاج البلهاريسيا، مضيفة:" المعهد يعالج البلهاريسيا التي كانت منتشرة، ولكن نسبتها انخفضت في الوقت الحالي، وبعدها دخلنا فى أمراض الكبد."

وتابعت :" نجري جراحات لأي مرض مثل استئصال الأورام وزراعة الأعضاء، وبالتالي فإننا نقدم خدمات كثيرة لمرضى الكبد، موضحة أنه تم إجراء أبحاث للكشف على فيروس كورونا بالاشتراك مع المركز القومى للبحوث لكن لم تظهر نتائجها بعد .

الحكومة: انخفاض إصابات كورونا

هذا و عرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة، تقريراً حول آخر مستجدات الموقف الوبائي محلياً وعالمياً، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

واستعرض عبدالغفار، خلال التقرير موقف الإصابات اليومي بفيروس كورونا، وكذلك البيان الاسترشادي لحالات دخول مستشفيات العزل أسبوعياً خلال شهر فبراير وأول أسبوعين من شهر مارس الجارى، مؤكداً أن المنحنى الوبائى للحالات مؤكدة الإصابة بفيروس كورونا حتى نهاية الأسبوع الوبائى رقم 10 لعام 2022، يوضح استمرار تسجيل معدلات منخفضة للإصابة بهذا المرض.

وأشار إلي نسب إشغال مستشفيات العزل الصحي والعلاجي لحالات الإصابة بفيروس كورونا، لافتا أن الاستمرار فى خفض عدد مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية، وذلك بناء على الانخفاض فى معدلات الإصابات بهذا الفيروس.