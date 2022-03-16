تمهيدا لاعتمادها.. «جودة التعليم» تقرر مراجعة وتقويم 263 مدرسة جديدة

أكدت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، أنه تم إنجاز كافة إجراءات المراجعة والتقويم لاعتماد 263 مؤسسة تعليمية من كافة مراحل التعليم قبل الجامعى في الفترة من 13-15 مارس 2022 .



وأوضحت الهيئة: شملت الزيارات أعمال المراجعة والتقويم والمتابعة لـ141 مؤسسة رياض أطفال ، 61 مؤسسة تعليم إبتدائي ، 52 مؤسسة تعليم إعدادي ، 4 مؤسسات تعليم ثانوى عام ، و5 مؤسسات تعليم فنى صناعي.



وقالت الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم إن هذا الإيقاع السريع والمكثف لعمليات المراجعة والتقويم يأتي تمشيا مع رؤية مصر 2030 ، وحرص القيادة السياسية، على تطوير منظومة التعليم في مصر وتحقيق أعلى مستويات الجودة بكل مجالات ومخرجات هذه المنظومة، موضحة أن الهيئة تعمل وفق رؤية محددة وواضحة و تؤكد باستمرار على تعظيم دور الرقمنة الذي تبنته الدولة في تحقيق مستهدفات المؤسسات الحكومية بمختلف أنواعها.

وفيما يتعلق بفرق المراجعين ومدى كفايتهم لإنجاز هذا القدر من زيارات المراجعة، أوضحت الدكتورة يوهانسن عيد أن هيئة ضمان الجودة والاعتماد استعانت خلال زيارات المراجعة والتقويم ل 263 مؤسسة تعليمية ب 789 مراجع خارجى من خبراء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ، وجارى حاليا إعداد التقارير الأولية لتك الزيارات.

وأثنت «عيد» على التعاون المثمر الذي قدمته وزارة التربية والتعليم وكافة المديريات والإدارات التعليمية في التنسيق مع الهيئة للخروج بهذا الكم من الزيارات الميدانية في هذا الوقت تحقيقا للأهداف المرجوه من منظومة جودة التعليم والاعتماد والتي تمثل ضابط الايقاع في أي نظام تعليمي.

وبالنسبة للتعليم الأزهري ، أشارت الدكتورة يوهانسن عيد إلى أن هيئة الجودة والاعتماد تستعد حالياً لإجراء زيارات المراجعة والتقويم لأكثر من 200 معهد أزهرى تابعة لقطاع المعاهد الأزهرية بمختلف محافظات الجمهورية ، بنهاية شهر مارس 2022.