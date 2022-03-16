التعليم: وضع وطباعة أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية قبل نهاية مارس

بدأت وزارة التربية والتعليم، وضع أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية استعدادا للامتحانات التى تنطلق فى مايو المقبل، على أن يتم البدء في طباعة أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية قبل نهاية الشهر الجاري، بحيث تكون الأمور جاهزة قبل موعد امتحانات نهاية العام بفترة معقولة، كما يتم اختيار أعضاء لجان النظام والمراقبة.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت أنه سيتم إعلان المواعيد الرسمية لامتحانات الدبلومات الفنية 2022 خلال الفترة المقبلة، ونقدم فى التقرير التالى شروط وضوابط دخول الامتحان.



- تسجيل استمارة التقدم للامتحانات إلكترونيا.

- يجب ألا تقل نسبة حضور الطالب عن 75% من مجموع التدريبات المهنية.

- تحقيق نسبة حضور لا تقل عن 85% من عدد أيام الدراسة.

- اجتياز وحدات البرنامج الثالث للطلاب المتقدمين وفق منظومة الجدارات.

- حصول الطالب على 60% من الدرجات المخصصة بالنسبة للدبلومات الزراعية.

- أداء الطالب الامتحان فى اللجنة المخصصة له وفق بطاقة رقم الجلوس.

- إذا تعرض الطالب لظرف طارئ يمنعه من حضور الامتحان يقدم ما يثبت.

- تقدم جميع المستندات إلى مديرية التربية والتعليم للنظر فى قبول اعتذراه من عدمه.

- إذا تثبت العذر يسمح له بأداء الامتحان فى الدور الثانى بالدرجة الفعلية .