بدأ منذ قليل اجتماع الحكومة الاسبوعى لمتابعة مستجدات فيروس كورونا وتكليفات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بصرف حافز لتوريد القمح وتسعير رغيف العيش السياحى. كما يتناول الاجتماع الاستعدادات لشهر رمضان الكريم والتأكيد على توافر السلع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من المفات أبرزها تسعير الخبز السياحى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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