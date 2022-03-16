رئيس مجلس الدولة: الاتحاد العربى للقضاء الإدارى نشأ بسواعد قانونية

جدة - نرمين السيد - رحب المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، بالضيوف فى بداية كلمته بالمؤتمر الدولى الثالث للاتحاد العربى للقضاء الإدارى، بعنوان أحكام القضاء الإدارى الصادرة بشأن الإجراءات الاستثنائية فى ظل وباء "كوفيد 19".





وقال رئيس مجلس الدولة، فى كلمته إن الاتحاد العربى للقضاء الإدارى، نشأ بسواعد قانونية عربية هادفة إلى توطين روابط الأخوة والصداقة بين الاتحاد ومحاكم القضاء الإدارى، مؤكدا على أن أهمية عمل الاتحاد تنبع من أهمية القضاء الإدارى ذاته فى حماية المشروعية بمساعدات الجهات الإدارية على أداء مهامها من جهة الحفاظ على حقوق وحريات الأفراد من جهة أخرى.

ويتضمن جدول أعمال المؤتمر كلمات بالحضور أو عبر الفيديو كونفراس، كلمة المستشار حامد محمود نائب رئيس مجلس الدولة المصرى مستشار بمحكمة استئناف الكويت، والمستشار محمد الحافى رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا بليبيا، والسيد ايف جوناه مدير إدارة التعاون الدولى بمجلس الدولة الفرنسى.

والمستشار الدكتور عادل بروسلى نائب رئيس محكمة المتميز بالكويت، المستشار لوكا لمبريتى مجلس الدولة الإيطالى، المستشار مارينا بيرلى مجلس الدولة الإيطالى، والمستشار فادى اليأس رئيس مجلس شورى الدولة بلبنان، المستشار القاضى زياد الضمور قاضى المحكمة الإدارية العليا بالأردن، المستشار محمد رسلان أمين عاك الاتحاد العربى للقضاء الإدارى، والمستشار الصادق عبدالله مستشار مجلس السيادة بالسودان.