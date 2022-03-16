نبيلة مكرم: هانى عازر نموذج مشرف فى علمه وعطائه لوطنه

جدة - نرمين السيد - أشادت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بالدور المهم الذى قام به الدكتور مهندس هانى عازر خبير الأنفاق المصرى والرئيس الشرفى لمؤسسة مصر تستطيع، من جهد كبير خلال التحضيرات والاستعدادات الجارية لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" الذى يُعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، خلال يومى 27 و28 مارس الجارى.





وقالت وزيرة الهجرة إن الدكتور عازر نموذج مشرف فى علمه وعطائه لوطنه حيث قام بالترشيح والتنسيق والتواصل مع العديد من الجهات والشركات العالمية، وخبرائنا بالخارج، للمشاركة فى المؤتمر، مشيرة إلى أنه لم ينس وطنه الأم، ومصر فخورة به بما حققه من إنجازات عالمية فهو مصرى استطاع تحقيق الكثير خلال فترة إقامته وعمله بالخارج، وظل قلبه مصريًا يحمل لوطنه الأم الكثير من الولاء والانتماء، ويقوم برد الجميل للدولة الذى تعلم بها ليكون من أكبر المهندسين فى العالم.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم، أن إسهام علمائنا وخبرائنا بالخارج يؤكد أن جذورنا فى مصر وحريصون على نهضتها وانطلاقها بقوة فى طريق التكنولوجيا المتطورة، لمواكبة جهود الجمهورية الجديدة التى تضع بصمات كبيرة للنهوض بالوطن.

ومن جانبه، أكد المهندس هانى عازر فخره واعتزازه للمشاركة فى الإعداد لمؤتمرات مصر تستطيع والتى نجحت فى أن تكون همزة الوصل بين الخبراء والعملاء المصريين بالخارج وبين وطنهم الأم، مشيدًا بدور وزارة الهجرة فى التواصل الدائم مع الخبراء والعلماء وادماجهم فى عملية التنمية التى تتم على أرض الدولة المصرية، فى ظل الرؤية والقيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى، والجمهورية الجديدة التى تجمع كافة المصريين وتعطى الفرصة لهم جميعًا للمشاركة فى تنمية وطنهم.