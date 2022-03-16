قيود على الأشخاص.. نائب مجلس الدولة يتحدث عن مواجهة الفيروسات

جدة - نرمين السيد - وتضمنت الجلسة الأولى كلمة المستشار حامد محمود نائب رئيس مجلس الدولة المصرى، مستشار بمحكمة استئناف الكويت، حول الضبط الإدارى تعريفه ووسائله.

وفى بداية كلمته، توجه المستشار حامد محمود، بالشكر للاتحاد العربى للقضاء الإدارى على تنظيم هذا المؤتمر وكذلك للمستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، والمستشار محمد رسلان أمين عام الاتحاد العربى للقضاء الإدارى، والقضاة الضيوف.

وقال إن كلمته بشأن الإجراءات الاستثنائية فى ظل وباء كورونا، تأتى فى ظل إجراءات مشددة اتخذتها الدول أثناء تفشى الكوفيد والتى حدت من حركة وتنقلات المواطنين، والتى تدخل ضمن إجراءات الضبط الإدارى، وهى اختصاص جهة الإدارة فى أن تفرض على الأفراد قيودا حفاظا على حياتهم.

وأضاف أن الاتحاد العربى لمحاكم القضاء الإدارى فى بيانه، أمس الثلاثاء، أكد أنه على الرغم من التقدم العلمى الذى حدث فى القرن الماضى فى مجال مكافحة الأوبئة والأمراض، فقد زادت حالات تفشى الفيروسات فى العقود الأخيرة بشكل غير مسبوق، ويأتى على رأسها "كوفيد 19" الذى أعلنت عنه منظمة الصحة العالمية فى مارس 2020 على لسان مديرها العام تيدروس أدهانوم.