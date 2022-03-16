القوى العاملة: تحصيل 191 ألف جنيه مستحقات 16 عاملا وورثة عمال توفوا بالأردن

جدة - نرمين السيد - قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية فى العاصمة الأردنية (عمان) حصل على مستحقات 16 عاملا وورثة عاملين مصريين توفوا بالأردن، وذلك بإجمالى 12 ألفا و206 دولارات بما يعادل 191 ألفا و498 جنيها.





وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى لوزارة القوى العاملة فى بيان اليوم الأربعاء، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى بالأردن بمتابعة معاشات ورثة المتوفين ومستحقات 16 عاملا بالأردن، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.

وأكد طلعت السيد محمد رئيس مكتب التمثيل العمالى بعمان، أنه تمت الاستجابة الفورية لالتماس ورثة المواطن المتوفى "سالم.ر.م.ع" للحصول على المستحقات لدى مؤسسة الضمان الاجتماعى بالأردن، وتم إنهاء كافة الإجراءات وأرشفة المستندات لدى مؤسسة الضمان الاجتماعى بالأردن.

وأضاف أنه تم أيضا تحويل مستحقات ورثة المواطن المتوفى "وهبى.ت.ح" بحصول أرملة وابنة المواطن المتوفى على معاش شهرى من مؤسسة الضمان الاجتماعى بإجمالى 196 دولار شهريا ما يعادل 3 آلاف و70 جنيها شهريا، بالإضافة للرصيد المتجمد دفعة واحدة بإجمالى 4618 دولارا ما يعادل 72 ألفا و450 جنيه تقريبا.

وأوضح أن ورثة المواطن المتوفى "عاصم.ح.أ" حصلوا على معاش شهرى من مؤسسة الضمان الاجتماعى بإجمالى 44 دولارا شهريا ما يعادل 685 جنيها شهريا تقريبا، بالإضافة للرصيد المتجمد كدفعة واحدة بإجمالى 394 دولارا ما يعادل 6 آلاف و183 جنيها تقريبا.

ولفت إلى أنه تم تحصيل مستحقات المواطن "أحمد.ح.أ.ع" دفعة واحدة بقيمة 419 دولارا بما يعادل تقريبا 6570 جنيها تقريبا، وذلك كونه غادر الأردن نهائيا وله اشتراكات لدى مؤسسة الضمان الاجتماعى، كما تم حل شكوى عمالية جماعية لـ15 مواطنا مصريا يعملون فى محطة تزويد وقود سيارات، وذلك بتحصيل مستحقاتها المالية بقيمة 6535 دولارا، ما يعادل 102 ألف و540 جنيها مصريا تقريبا، كما تم استرداد جوازات سفر العمال وتسوية أوضاعهم العمالية.