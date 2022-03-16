ضمن مبادرة فيروس سى.. الصحة: فحص مليون و566 ألف طالب بأولى إعدادى

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص مليون و566 ألف و850 طالب ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن فيروس "سى" بين طلاب المدارس بالصف الأول الإعدادى تحت شعار "100 مليون صحة" بالمجان للعام الرابع على التوالى، وذلك منذ انطلاق المبادرة يوم 21 من شهر نوفمبر الماضى وحتى اليوم.





يأتى ذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، باستمرار عمل المبادرة لمدة 5 أعوام على التوالى لطلاب المرحلة الإعدادية، لضمان الحفاظ على خلو مصر من فيروس "سى".

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تستهدف فحص 2 مليون و500 ألف طالب بالصف الأول بالمرحلة الإعدادية خلال العام الدراسى الحالى، لافتاً إلى أن المحافظات الأعلى فى نسبة الفحص منذ انطلاق المبادرة؛ محافظة القاهرة حيث تم فحص 144 ألف و926 طالبا، تليها محافظة الجيزة 143 ألف و719 طالبا، ثم محافظة البحيرة 121 ألف و79 طالبا، ثم محافظة القليوبية 105 ألف و131 طالبا.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد ضاحى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، إن العمل بالمبادرة يتضمن إجراء الفحص للطلاب داخل المدارس بواسطة الكواشف السريعة، وذلك من خلال 419 فريق طبى بالهيئة العامة للتأمين الصحى.

وأكد "ضاحى" إجراء التحاليل والفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان للحالات التى ثبتت إصابتها بفيروس "سى" من الطلاب، وذلك بعد إحالتهم إلى لجان الكبد الموزعة بفروع الهيئة العامة للتأمين الصحى على مستوى محافظات الجمهورية فور اكتشاف إصابتهم خلال الفحص بالمدارس.