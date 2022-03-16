القوى العاملة: تعيين 1362شابا منهم 12 «قادرون باختلاف» بالدقهلية

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بالدقهلية بتعيين 1362 شابا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بالقطاع الخاص والاستثمارى، منهم 12 "قادرون باختلاف"، وذلك من خلال شهادات "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل والذين بلغوا 4098 شابا منهم 38 قادرون باختلاف، وتوفير 351 فرصة عمل.





وأوضح وزير القوى العاملة أن المديرية صرف منح رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بواقع 42 ألف جنيه رعاية إجتماعية لـ 13 عامل مسجل، و33 ألفا و816 جنيه لـ 86 عاملا رعاية صحية، وإصدار وثائق التأمين التكافلى لـ 1983 عاملا من المسجلين بإجمالى 118 ألفا و980 جنيها، فضلا عن تسجيل 42 عاملا جديدا للمنظومة واستصدار كارنيهات لهم.

وقال أحمد القللى مدير المديرية -فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر فبراير الماضى- إن المديرية قامت بالتفتيش الدورى والحملات فى مجال التفتيش العمالى على 559 منشأة وتم القيام بـ 41 حملة نهارية تفتيش شامل من خلال مفتشى العمل، وعقد 7 ندوات توعية، بالإضافة إلى تلقى 188 شكوى عمالية تم إحالة 22 شكوى منهم للقضاء، و8 لجهات أخرى، ومازالت 95 شكوى منها تحت البحث والدراسة.

كما قامت المديرية باستخراج 1328 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة لـ 1328 عاملا على مهن مختلفة، وعقد 3 دورات تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة استفاد منها 24 متدربة.

وفى مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 341 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالى.