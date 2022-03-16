مايا مرسى: مصر ملتزمة بمواصلة جهود مواجهة تغير المناخ وتمكين المرأة

جدة - نرمين السيد - وأشار المجلس، فى بيان أصدره اليوم الأربعاء، إلى أن ذلك جاء فى كلمة جمهورية مصر العربية التى ألقتها الدكتورة مايا مرسى رئيسة الوفد المصرى المشارك فى فعاليات الجلسة الافتتاحية للدورة 66 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة (CSW66): حول "تحقيق المساواة المبنية على النوع الاجتماعى وتمكين جميع النساء والفتيات فى سياق تغير المناخ، وسياسات وبرامج الحد من مخاطر الكوارث البيئية"، والتى تعقد خلال الفترة من 9 وحتى 25 مارس الجارى.

وأعربت الدكتورة مايا مرسى عن سعادتها بعودة اللجنة للانعقاد حضوريا، وتقدمت بالشكر لاختيار قضية أثر تداعيات تغير المناخ على المرأة كموضوع رئيسى لدورة هذا العام.

وقالت إن مصر تعد من أكثر الدول تأثرا بالتداعيات السلبية لتغير المناخ، على الرغم من مساهمتها المحدودة للغاية فى هذه التداعيات، إذ لا تزيد مساهمتها فى الانبعاثات الحرارية العالمية عن 0.6% وفقا للإحصائيات.

وأضافت مايا مرسى أن ذلك يأتى كنتاج تسارع الجهود والسياسات الوطنية للحفاظ على البيئة إدراكا لأهمية ذلك لدفع عجلة التنمية المستدامة، وتحقيق الالتزام الواجب بضمان مستويات المعيشة اللائقة للمواطنين تحديدا، ولالتزام مصر بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وقبل أى شئ بما نص عليه الدستور المصرى أن "لكل فرد الحق فى بيئة صحية وأن حمايتها واجب وطنى، وأن الدولة ملتزمة بإصدار القوانين اللازمة للحفاظ عليها وضمانا للاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية".

وأوضحت الدكتورة مايا مرسى أنه فى ضوء تأثيرات تداعيات تغير المناخ على المرأة، خاصة فيما يتعلق بصحتها وأمنها الغذائى ومستوى معيشتها اللائق، فقد بادرت مصر إلى اتخاذ العديد من الخطوات الجادة لتطبيق نموذج تنموى مستدام فى هذا الصدد، وأنشأت مصر مجلسها القومى للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وتضم الحكومة وزارة للبيئة، وترأسها وزيرة، كما أن هناك وحدة للمرأة بجهاز شئون البيئة، ووحدة لتكافؤ الفرص بهيكل وزارة البيئة تعمل فى ظل التعاون الوثيق مع المجلس القومى للمرأة.

وأشارت إلى إطلاق المجلس القومى للمرأة منهجا لدمج احتياجات المرأة فى قطاع البيئة وتنظيم معايير الاستدامة البيئية، كما أطلقت مصر رؤيتها لعام 2030 والتى تضم البعد البيئى وإدماج مبادئ تمكين المرأة، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة فى إطار محاور الحماية والتمكين الاقتصادى، كما أطلقت مؤخرا الاستراتيجية الوطنية للتكيف مع تغير المناخ 2050.

وقالت رئيسة وفد مصر، فى كلمتها، إن الحكومة المصرية تبنت العديد من المبادرات والبرامج والمشروعات لتعزيز التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ مع مراعاة تمكين المرأة، حيث تم توعية النساء بالمبادرات الريفية والأساليب الزراعية الصديقة للبيئة، وتنظيم مخيمات بيئية لتدريب السيدات على الانخراط فى الصناعات الصديقة للبيئة، وتم التوعية بالإدارة المستدامة للسيول، وأطلقت مبادرة لتعريف النساء بأساليب الحد من انبعاث غازات الاحتباس الحرارى.

وأضافت أن الدولة أطلقت مؤخرا برنامج "حياة كريمة" أكبر برنامج تنموى فى تاريخ مصر والعالم، وتمثل المرأة والتخطيط المراعى لاحتياجاتها إحدى ركائزه الأساسية، كما يراعى هذا البرنامج الأبعاد البيئية ومعايير الاستدامة، ويتضمن تخصيص 800 مليار جنيه لـ 58 مليون مواطن ومواطنة، 50% منهم من النساء.

ولفتت الوزيرة إلى إطلاق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية ويستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة المصرية وتبلغ مخصصاته حوالى 2.9 مليار جنيه كما وصلت المبادرة الرئاسية لصحة المرأة إلى 23 مليون مواطنة.

واستعرضت الدكتورة مايا مرسى الطرح الدولى لرؤية مصر لموضوع المرأة والبيئة وتغير المناخ، والتى ترتكز على 7 ركائز أساسية هى العمل على أساليب تراعى احتياجات المرأة خلال عملية التكييف والتخفيف من حده تداعيات التغير المناخى، وتعزيز فاعلية المرأة ومشاركتها الفعالة خلال مراحل الحوكمة البيئية، والاستفادة من فرص توظيف المرأة خلال عملية الانتقال البيئى العادل للاقتصاد الأخضر والاستهلاك الرشيد والاقتصاد الأزرق فى إطار أهداف التنمية المستدامة، ومعالجة الآثار والتداعيات الصحية والاجتماعية للتدهور البيئى على المرأة، وتعزيز التوعية والتغيير السلوكى بشأن قضايا المرأة وتغير المناخ، وتعزيز إنتاج البيانات والمعرفة بموضوعات المرأة،البيئة، وتغير المناخ، وتطبيق مبادئ تمكين المرأة ومراعاة احتياجاتها خلال عملية تمويل التغير المناخى.

ووجهت الدكتورة مايا مرسى الدعوة إلى جميع الحضور فى فعاليات الدورة 66 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة لتشريف مصر والمشاركة فى الدورة 27 لمؤتمر الدول الأطراف فى الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول تغير المناخ والتى تستضيفها مصر نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ أرض السلام.