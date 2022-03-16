/685956/مجلس-جامعة-أسيوط-يوافق-على-تعيين-10-أساتذة

وافق مجلس جامعة أسيوط في جلسته المنعقدة عن شهر فبراير برئاسة الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة على تعيين 10 أساتذة بعدد من كليات الجامعة.

دوت الخليج ونصت القرارات علي تعيين ثلاثة من الاساتذة في كلية الطب وهم الدكتور أحمد محمد خير شبيب بقسم الصحة العامة وطب المجتمع والدكتور محمد عبد الصبور محمد مكي بقسم طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي والدكتوره داليا جمال الدين مصطفي مرسى بقسم الفسيولوجيا الطبية علم وظائف الاعضاء. وأيضاً تمت الموافقة في كلية الهندسة علي منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ لكلا من الدكتور محمد فتحي محمد فهمي تخصص المنشات الخرسانية بقسم الهندسة المدنية والدكتور بهاء يوسف محمد صالح تخصص هندسة القوى الميكانيكية تخصص دقيق(انتقال الحرارة) بقسم هندسة القوى الميكانيكية . تعيين الدكتور ممدوح عبد الحفيظ السيد عيسى تخصص خصوبة الاراضى كما تضمنت القرارات تعيين كلا من الدكتور ممدوح عبد الحفيظ السيد عيسى تخصص خصوبة الاراضى وتغذية النبات بقسم الاراضى والمياه والدكتور طارق محمد ابو المجد ادم تخصص الحيوان الزراعي بقسم وقاية النبات بكلية الزراعة. وشملت القرارات تعيين الدكتورة نها عبد العزيز رزق مبروك تخصص ادب فرنسي بقسم اللغة الفرنسية وادابها ومنح اللقب العلمي لوظيفة استاذ للدكتور عادل معتمد عبد الحميد محمد تخصص جغرافية البيئة بقسم الجغرافيا بكلية الاداب. وأيضاً تمت الموافقة علي تعيين الدكتور ناصر عثمان محمد عثمان بقسم القانون الدولي الخاص بكلية الحقوق.

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