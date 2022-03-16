/685955/لا-شيء-مستحيل-كيروش-يوجه-رسالة-للاعبي-منتخب-مصر-قبل-مواجهتي-السنغال

يستعد منتخب مصر لمباراته القادمة امام نظيرة السنغالي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات تصفيات كأس العالم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب كيروش عبر حسابة الرسمي "تويتر": "أيها الشباب بدأ العد تنازليًا لليوم الخامس، مع إعطاء الأولوية للأهداف والأحلام، لا شيء مستحيل.

وأختتم:" لا تشك أبدًا في أن لدينا فريقًا مليئًا بالأشخاص الشجعان والموهوبين الملتزمين يمكنه تغيير المستقبل جميعنا متحدون، الكل يدعم فريق مصر علم مصري واحد في كل نافذة منزل".

منتخب السنغال يتوج بكأس أمم أفريقيا أمام مصر بركلات الحظ

وانتهى الشوط الثاني بالتعادل السلبي بدون أهداف، لتتجه المباراة للأشواط الإضافية لحسم الفريق الفائز.

وفي بداية الشوط الإضافي الأول هدد بامبا ديانج مرمى منتخب مصر من خلال إنفراد صريح، ولكن أستمر أبو جبل في تألقه وتصدى للكرة ببراعة.

ودخل مهند لاشين بدلاً من حمدي فتحي، وفي الدقيقة 100 تألق أبو جبل مرة أخرى وينقذ كرة برأسية قوية من ديانج.

وبالشوط الإضافي الثاني، أستمر أبو جبل لثالث مرة أمام ديانج الذي سدد تسديدة صاروخية في الدقيقة 115، وبعدها بدقيقة سدد مروان حمدي كرة قوية في هجمة منظمه لمنتخب مصر، ولكن تعامل ميندي مع الكرة بشكل مميز.

وتتجه المبارة بتلك النتيجة إلى ركلات الجزاء الترجيحية لحسم الفائز بكأس أمم أفريقيا 2021.

ركلات الجزاء

- كوليبالي يسجل للسنغال

- زيزو يسجل لمصر

- عبده ديالو يسجل للسنغال

-محمد عبد المنعم يهدر لمصر

- بونا سار يهدر للسنغال

- مروان حمدي يسجل لمصر

- ديانج يسجل للسنغال

- مهند لاشين يهدر لمصر

- ماني يسجل للسنغال

يبحث المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، عن تحقيق رابع إنجاز في تاريخه بالوصول لكأس العالم، في ظل تواجد أفضل لاعبي العالم بكرة القدم محمد صلاح، قائد الفريق، وهداف الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 هدف.

صعد منتخب مصر لنهائيات بطولة كأس العالم ثلاث مرات، حيث كانت مشاركتها الأولى سنة 1934 بإيطاليا وكانت الدورة الثانية للكأس الذي بدأ 1930 وكانت المرة الثانية في مونديال إيطاليا 1990 ثم المرة الثالثة في مونديال روسيا 2018.