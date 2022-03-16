/685954/شيرين-عليش-توجيهات-الرئيس-الأخيرة-خطوة-جيدة-لضبط-فوضى-الأسعار-وتعود-بالنفع-على-جميع-المواطنين

أشادت النائبة شيرين عليش، عضو مجلس النواب ، بقرارات الرئيس السيسي الحاسمة لضبط سعر رغيف الخبز الحر، بعد الزيادات العشوائية التي شهدها خلال الأيام الماضي، وقيام مباحث التموين، بالتأكد من تنفيذ التسعيرة الجديدة، بجانب زيادة سعر القمح للفلاح وطرح سلع غذائية مدعومة، مضيفة أنها خطوة جيدة لضبط فوضى الأسعار نتيجة جشع بعض التجار.

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وأوضحت عليش، أن توجيهات الرئيس بتوفير السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة لاستقبال شهر رمضان الكريم وقيام القوات المسلحة بطرح السلع الغذائية الأساسية بأسعار منخفضة، وتوزيع كراتين رمضان للمواد التموينية على مستوى الجمهورية تعكس دعم القيادة السياسية للفئات الأكثر احتياجا وبما يتناسب مع ظروفهم المادية، فضلا عن التوسع فى إقامة معارض سلعية من ضمن الآليات التى تقوم بها الدولة لمواجهة ارتفاع الأسعار لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين.

شيرين عليش: توجيهات الرئيس الأخيرة خطوة جيدة لضبط فوضى الأسعار

وأشارت عضو مجلس النواب إلى، أن العديد من القرارات التي أصدرتها الحكومة من بينها قرار وقف تصدير الدقيق والعدس والمكرونة والفول والقمح والعديد من السلع الأخرى لنحو ثلاثة شهور، سوف يساهم في خفض الأسعار، وهو ما يدفع بكل انتاجها للسوق المحلي، وينعكس على المواطن المصري بكل إيجابية، موضحة أنه منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية استغل بعض التجار فى مصر تلك الأزمة، فتسابقوا على زيادة رفع أسعار بعض السلع والمنتجات بالرغم من أنها مستقرة ومتوافرة.

وكما ثمنت توجيهات السيسى، بتقديم حافز إضافى لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة من القمح هذا العام، مما سيعود بالنفع على كافة المواطنين وتوفير كمية أكبر من القمح، لافتة إلي أن خطة الحكومة العاجلة لمواجهة الارتفاعات الكبيرة فى أسعار السلع فى الأسواق المصرية، سيكون لها مردود جيد على جميع المواطنين.