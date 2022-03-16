/685952/محافظ-مطروح-مهرجان-الزيتون-فريد-من-نوعه-ويستهدف-النهوض-بمنتجى-ومزارعى-الزيتون

قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أن مهرجان الزيتون الأول والذى تم أفتتاحه، أمس الثلاثاء، فى محافظة مطروح هو مهرجان فريد من نوعه، مؤكدا أن هذا المهرجان يهدف إلى تعظيم العائد الأقتصادى والنهوض بشبكة الزيتون، بالأضافة إلى مساعدة منتجى ومزارعى زيت الزيتون فى تسويق منتاجتهم.

دوت الخليج

مهرجان الزيتون فى دورته الأولى بمطروح

وأكد اللواء خالد شعيب، عبر مداخلة هاتفية فى برنامج صباح الخير يا مصر المذاع على قناة الأولى المصرية، على وجود تنسيق كبير بين محافظة مطروح وجامعة مطروح ممثلة فى كلية الزراعة الصحراوية والبيئية وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بالمشاركة مع منتجى ومزارعى الزيتون والجهات الزراعية والبحثية والصناعية المعنية من أجل إطلاقهذا المهرجان فى دورته الأولى.

وأضاف أن محصول الزيتون هو من أهم المحاصيل الزراعية التى تشتهر بيها محافظة مطروح، مشيرا الى أنه يتم زراعة الزيتون فى المحافظة على مساحة 38 ألف فدان، ومن هنا جاءت فكرة إطلاقمهرجان الزيتون وعدة مبادرات أخرى لزراعة الزيتون ومن ضمنها مشروع الشباب.

تحفيز المحافظة للشباب ومنتجى ومزارعى الزيتون

وأوضح أن مبادرة مشروع شباب قامت بتوزيع 207 مزرعة على 207 شاب بواقع 3 فدان لكل شاب، مؤكدا أن وزارة الزراعة ومراكز البحوث الزراعية ومديرية الزراعة بالمحافظة تقوم بتوفير الأدوات والمعدات اللازمة للشباب، بالأضافة الى مدهم بالمعلومات اللازمة.

وأكد على أهمية مهرجان الزيتون وعلى سعى المحافظة ليصبح هذا المهرجان مهرجان دولى يشارك فيه جميع المحافظات المصرية والدول المعنية بشجر الزيتون.

وتابع أن المحافظة تعمل على خلق منافسة شريفة بين مزارعى ومنتجى الزيتون والشباب المشاركين، حيث تم أطلاق مسابقة ضمن فعاليات مهرجان الزيتون، موضحا أن هذه المسابقة تتضمنت أحسن مزرعة وأحسن منتج وتغليف وتعبئة، وتم توزيع الهدايا على الفائزين فى هذا المسابقة.