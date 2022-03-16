/685951/اتعرفنا-في-السجن-رامي-عياش-يكشف-مفاجأة-صادمة-عن-قصة-زواجه

استضافت الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، المطرب رامي عياش في حلقة خاصة ببرنامجها "صاحبة السعادة"، وكشف خلال اللقاء الذي أذيع أمس الثلاثاء عبر شاشة قناة dmc الفضائية تفاصيل جديدة عن زواجه.

دوت الخليج يرصد قصة زواج رامي عياش

تصريحات رامي عياش

وقال رامي عياش عن زوجته التي تدعى “داليدا”: "اتعرفنا في السجن.. اتعرفت على مراتي بالصدفة على غداء عرفتها وهى عندها 20 سنة، قالت لصحابها قبل ما تعرفنى أنا هتجوز رامى، وكانت بتحبني أول حاجة عملتها رحت لأهلها أتعرف عليهم”.

وأضاف: “حبيت أمها جدا، وزاد حبي لداليدا أكتر، ومتغيرتش بعد الجواز"، كما تحدث عن عشقه للغناء منذ صغره قائلًا: "أمي سبب حبي فى الغناء، كانت صوتها حلو وأغنى معاها فى المطبخ، وعلمت حفلات المدارس كلها".

وفيما يخص شهرته في مصر، استكمل رامي عياش كلامه وقال إنه جاء إلى مصر فى عمر 18 عاما، بعد مشاركته فى برنامج "استوديو الفن" تحت إشراف المخرج سيمون أسمر، وكان من النجوم الذين قدموا معه فارس كرم، زياد برجي.

وأشار إلى أن برنامج استوديو الفن كان قد شهد انطلاقة كبيرة في مشواره الغنائي، وأوضح الفنان رامي عياش في لقائه التلفزيوني عبر شاشة قناة dmc الفضائية أنه يحب ممارسة الرياضات البرية مثل التخييم، والصيد.

رامي عياش في صاحبة السعادة

ولم يخلو الحديث عن كواليس وتفاصيل الديو الشهير الذي جمعه بالمطرب الشعبي أحمد عدوية، من خلال أغنية الناس الرايقة، حيث قال: “أغنيتي مع نجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية جت صدفة سمعت ألحان من الملحن محمد يحيى قال لى اسمع الإفيه ده، عجبنى، و اختارتها وقلت لازم أغنيها مع أحمدعدوية، هانى محروس تواصل معاه ووافق".

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وفي سياق متصل، كان المطرب اللبناني رامي عياش أعرب عن سعادته بحواره التلفزيوني الأخير ببرنامج “صاحبة السعادة”، وكتب في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”: "انتظروني مع سر السعادة وصاحبة البهجة والسعادة، إسعاد يونس، في حلقة خاصة جدًا، هنغني ونضحك من القلب على دى إم سي.