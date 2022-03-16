"أحب الحياة البرية والأنشطة الحادة".. رامي عياش يعلن اسرارًا عن حياته

/685948/أحب-الحياة-البرية-والأنشطة-الحادة-رامي-عياش-يعلن-اسرارا-عن-حياته

حل ضيفًا في حلقة أمس من برنامج صاحبة السعادة الفنان للبناني رامي عياش، وتم إذاعة الحلقة على قناة dmc، وصرح خلالها عن حبه للحياة البرية والأنشطة الحادة كالتخيم والصيد، وأعلن عن سبب حبه لهذه الأجواء القاسية.

دوت الخليج يرصد تصريح رامي عياش في صاحبة السعادة عن سبب حبه للحياة البرية وعدد من الأسرار في حياته

رامي عياش: "أحب التخييم والصيد وكل الممارسات الجبلية التي تختر على البال"

صرح الفنان رامي عياش أثناء أستضافته في برنامج صاحبة السعادة مع إسعاد يونس، أنه يحب الحياة البرية، والأنشطة والرياضات الحادة والجبلية، منها التخييم والصيد، وأرجع هذا لنشأته وحياته في الطفولة في متناطق جبلية، وأعرب عن محبته للحياة الجبلية حتى الآن، وأشار إلى كل الممارسات البرية التي يمكن أن يمارسة أحد من رياضات عنيفة وسكن الجبال وغيره.

اسعاد يونس تشبه رامي عياش بـ رامبو في برنامج صاحبة السعادة

شبهت الفنانة اسعاد يونس المطرب رامي عياش بـ رامبو، عندما قال لها: "أنا بصتاد وباكل اللي بصيده، ممكن أعد في الجبل 10 أيام بسينة فقط"، فتعجبت يونس مما يقول، وقالت: "دا انت كدا صاعقة"، وذلك أيضًا بعدما أعرب أن الدلع ليس في قاموسه، وصرح أنه يربي ابنه على نفس النهج، حتى يخرجون للحياة أشداء، بتربية شبيهة لتربيته، كما أشار إلى أن أخوته يحبون المدينة ويعيشون في بيروت، أما هو فدائمًا في الجبل.

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رامي عياش في برنامج صاحبة السعادة مع اسعاد يونس

ظهر المطرب اللبناني رامي عياش في برنامج إسعاد يونس مع الفنانة والإعلامية اسعاد يونس، في حلقة مميزة أمس 15 مارس، وتحدث خلالها عن بداية مشواره الفني الذي بدأ بالغناء في مصر، وعن علاقته بزوجته، كيف تعرف عليها وأحبها، وأرتبطا ببعض حتى تزوجا وأنجبا، وعلاقته بالإطفال والتربية وما شابه، كما تحدث عن تفاصيل كواليس بعض أعماله الغنائية ومشاركة الفنان الكبير أحمد عدوية، وأن رامي عياش هو الذي طلب مشاركة عدوية في أغنية الناس الرايقة بعد ما استمع لكلماتها باللحن التي خرجت عليه للجمهور، لما وجد في عدوية من روح تشبه الأغنية وإضافة كبيرة لها.