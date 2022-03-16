أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية انه تم طرح كراتين رمضان بالمجمعات الاستهلاكية بقيم مالية ( 52 – 95 – 123) جنيه للكرتونة وأن كل فئة مالية من هذه الكرتونة تحتوي بداخلها على السلع الأساسية من " زيت – سكر – ارز – مكرونة – شاي – صلصة " وهذه السلع مرشحة للزيادة حال طلب المواطن بفئات نقدية اخرى.
وأضاف الوزير أن المجمعات الاستهلاكية يوجد بها أكثر من 1100 صنف بتخفيضات تصل إلى 30%، لافتة إلى أن الوزارة زادت من ضخ السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية ما يصل إلى 50% استعداداً لشهر رمضان المبارك.
أكد اللواء أحمد حسنين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية ان كرتونة رمضان تتوافر بحوالي 1300 مجمع استهلاكي ينتشرون بمحافظات الجمهورية بالفئات المالية السابقة مشيرا إلى أنه حال رغبة المواطن بزيادة السلع فإنه متاح أيضا، وأن المجمعات الاستهلاكية تتوافر بها السلع الرمضانية من ( بلح – ياميش – تمر هندي وغيرها من السلع الاخرى بتخفيضات تصل الي 30% ، اضافة الى توافر اللحوم المجمدة بسعر 85 جنيها للبرازيلي و55 جنيها للهندي والسوداني الطازجة 95 جنيه للكيلو.
وأضاف أن بالمجمعات الاستهلاكية جميع أنواع الزيوت بأسعار (21 جنيها للعبوة زنة 800م – 23.5 جنيه للعبوة زنة 900م – 25 جنيه للعبوة زنة واحد كيلو ) إضافة إلى السكر بـ10 ونصف جنيه للكيلو.
وقال أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة ومعاون أن السيارات المتنقلة تعمل جنباً إلى جنب مع المجمعات الاستهلاكية بتوفير السلع الغذائية والسلع الرمضانية بنفس تخفيضات المجمعات الاستهلاكية، وأن السيارات تتمركز بالميادين الرئيسية بالمحافظات لتوفير احتياجات المواطن من السلع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بأسعار 52 و95 و123 جنيها.. طرح كراتين رمضان بالمجمعات الاستهلاكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.