أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة ‏الداخلية انه تم طرح كراتين رمضان بالمجمعات الاستهلاكية بقيم مالية ( ‏‏52 – 95 – 123) جنيه للكرتونة وأن كل فئة مالية من هذه الكرتونة ‏تحتوي بداخلها على السلع الأساسية من " زيت – سكر – ارز – ‏مكرونة – شاي – صلصة " وهذه السلع مرشحة للزيادة حال طلب ‏المواطن بفئات نقدية اخرى.‏

وأضاف الوزير أن المجمعات الاستهلاكية يوجد بها أكثر من ‏‏1100 صنف بتخفيضات تصل إلى 30%، لافتة إلى أن الوزارة زادت من ‏ضخ السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية ما يصل إلى 50% استعداداً ‏لشهر رمضان المبارك.‏

أكد اللواء أحمد حسنين، رئيس مجلس إدارة الشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية ان كرتونة رمضان تتوافر بحوالي 1300 ‏مجمع استهلاكي ينتشرون بمحافظات الجمهورية بالفئات المالية السابقة ‏مشيرا إلى أنه حال رغبة المواطن بزيادة السلع فإنه متاح أيضا، وأن المجمعات الاستهلاكية تتوافر بها السلع الرمضانية من ( بلح – ‏ياميش – تمر هندي وغيرها من السلع الاخرى بتخفيضات تصل الي ‏‏30% ، اضافة الى توافر اللحوم المجمدة بسعر 85 جنيها للبرازيلي ‏و55 جنيها للهندي والسوداني الطازجة 95 جنيه للكيلو.

وأضاف أن ‏بالمجمعات الاستهلاكية جميع أنواع الزيوت بأسعار (21 جنيها للعبوة ‏زنة 800م – 23.5 جنيه للعبوة زنة 900م – 25 جنيه للعبوة زنة ‏واحد كيلو ) إضافة إلى السكر بـ10 ونصف جنيه للكيلو.

وقال أحمد كمال المتحدث ‏الرسمي للوزارة ومعاون أن السيارات ‏المتنقلة تعمل جنباً إلى‎ ‎جنب مع المجمعات الاستهلاكية بتوفير السلع ‏الغذائية والسلع الرمضانية بنفس تخفيضات المجمعات الاستهلاكية، وأن السيارات تتمركز بالميادين الرئيسية بالمحافظات لتوفير ‏احتياجات المواطن من السلع.‏