وزير التعليم العالى يصدر قرارا بإغلاق كيان وهمى بقنا

جدة - نرمين السيد - تلقى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من السيد عطا رئيس قطاع التعليم، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة فى مُداهمة الكيانات الوهمية التى تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون ترخيص.





وأفاد التقرير بمُداهمة اللجنة للمُنشأة المُسماة "أكاديمية طيبة" والكائن مقرها فى (شارع الميناء النهرى – امتداد مبنى المحافظة - محافظة قنا)، وتدعى قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية أو الدبلومات الفنية بأنواعها بمجموع 50%، دون التقيد بسنة التخرج فى التخصصات (المساحة والخرائط – تكنولوجيا البترول والتعدين – الحاسبات ونظم المعلومات – إدارة الأعمال والمحاسبة – السياحة والفندقه – الحاسب الآلى وتكنولوجيا المعلومات)، وتزعم منح شهادات مُعتمدة، وذلك بدون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والجهات المُختصة، كما تدعى كذبا حصولها على تأجيل التحاق الدارسين بها بالخدمة العسكرية.

وأصدر وزير التعليم العالى، قرارًا بغلق المُنشأه الوهمية، كما قام بمخاطبة محافظ قنا؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

وأشاد بجهود لجنة الضبطية القضائية فى التصدى لهذه الكيانات، مُوجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لمُداهمة أى كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على ترخيص، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

وصرح عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، أن لجان الضبطية القضائية بالوزارة سوف تُكثف من ملاحقتها للكيانات الوهمية بكافة محافظات الجمهورية التى تدعى كذبًا، منح درجات أكاديمية، دون الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة تعليمية.

وأكد المتحدث الرسمى أنه بالتنسيق بين وزارتى التعليم العالى والعدل تم زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالى، للتمكن من تفعيل ملاحقتها للكيانات الوهمية بكافة أنحاء الجمهورية.

كما أصدر وزير التعليم العالى قرارا بتشكيل لجنة متخصصة لرصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، وترفع هذه اللجنة تقاريرها الدورية بشكل أسبوعى لوزير التعليم العالى ، لاتخاذ ما يلزم من جانب لجان الضبطية القضائية.

وأضاف المتحدث الرسمى، أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالى للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس ـ الليسانس)، كما تم نشرها على موقع وزارة التعليم العالى، وصفحات التواصل الاجتماعى الرسمية للوزارة، والموقع الإلكترونى للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفى حالة الرغبة فى التأكد من شرعية أى مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى مواقع التواصل.