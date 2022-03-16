عاجل- بيان مهم من الحكومة بشأن تغيير قواعد تنسيق القبول بالكليات العملية

جدة - نرمين السيد - ونفى المركز ما تم ترويجه من أنباء غير صحيحة بشأن صدور قرار بتغيير قواعد تنسيق القبول بالكليات العملية دون التقيد بنظام التشعيب (أدبى – علمى) فى الثانوية العامة، موضحًا أنه تواصل مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والتى نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لتغيير قواعد تنسيق القبول بالكليات العملية دون التقيد بنظام التشعيب (أدبى – علمى) فى الثانوية العامة، وأنه لم يتم إصدار أى قرارات بهذا الشأن.

وشدد على استمرار قواعد تنسيق القبول بالجامعات الحكومية كما هى كالسنوات الماضية دون أى تغيير، موضحة أن آلية التحاق طلاب الثانوية العامة بالجامعات المصرية مستمرة بنفس الكيفية، طبقا للتخصص المسموح به لشعبة الطالب سواء علمى أو أدبى، إلى جانب قواعد المجموع والتوزيع الجغرافى، مع استمرار اختبارات القدرات للطلاب الراغبين فى الالتحاق بالكليات التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة.

وفى إطار حرص الدولة المصرية على مستقبل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية فى ظل الظروف الاستثنائية التى تواجهها دولة أوكرانيا حاليا، سيتم قبول تحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية، إلى الجامعات الخاصة والأهلية فى مصر، طبقا للضوابط والشروط التى تمثلت فى قبول تحويل الطلاب المصريين المقيدين للدراسة بالجامعات الأوكرانية قبل اندلاع الأحداث فى 24 فبراير 2022 بكافة التخصصات، بالجامعات الخاصة والأهلية المصرية، وفقا للتخصص المناظر الدارس به الطالب فى الخارج، على ألا تقل مدة الدراسة فى الجامعة المحول إليها الطالب فى مصر، عن عام دراسى كامل، ويشترط لقبول تحويل الطلاب إلى التخصصات العملية بالجامعات الخاصة والأهلية، اجتيازهم للمقررات الدراسية المؤهلة لهذه التخصصات فى شهادة الثانوية العامة أو الشهادات المعادلة لها، وعلى الطالب تقديم شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة التى تثبت ذلك.

وسيتم إجراء اختبار للطالب فى المقررات التى درسها من خلال اختبار مركزى يجرى لطلاب الطب البشرى والصيدلة بكليتى الطب والصيدلة بجامعة القاهرة، ولطلاب طب الأسنان والهندسة بكليتى طب الأسنان والهندسة بجامعة عين شمس، لتحديد المستوى الدراسى للطالب، أما عن التخصصات العلمية الأخرى فيتم اختبار الطالب بالجامعة التى يختار الطالب الالتحاق بها.

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