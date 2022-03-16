البيئة: إعلان شرم الشيخ خالية من الأكياس البلاستيكية يونيو المقبل

جدة - نرمين السيد - استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أوكا هيروشى سفير اليابان بالقاهرة؛ لمناقشة أوجه التعاون الثنائى فى ملفى الحد من مخلفات البلاستيك ومشروعات المناخ، فى إطار التحضير لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ.





وأثنت وزيرة البيئة على التعاون المصرى اليابانى الممتد فى مجالات البيئة، ودور الجانب اليابانى فى تقديم الدعم الفنى لوزارة البيئة منذ بدايتها، مرحبةً ببحث سبل التعاون الثنائى فى مجال الحد من مخلفات البلاستيك خاصة فى المناطق البحرية، فى ظل اهتمام مصر وجهودها فى مواجهة هذا التحدى، خصوصًا مع إصدار أول قانون لإدارة المخلفات فى مصر عام 2020 ولائحته التنفيذية منذ أسابيع قليلة، وتضمنه لإجراءات منظمة للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى الاستراتيجية الوطنية للحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وأحد تطبيقاتها فى شرم الشيخ بعد إعلان رئيس مجلس الوزراء لتحولها لمدينة خضراء بالتوازى مع استضافتها لمؤتمر المناخ COP27، ضمن مجموعة من الإجراءات الأخرى فى مجالات النقل الكهربى وإدارة المخلفات واستخدام الطاقة المتجددة والسياحة الخضراء فى الفنادق ومراكز الغوص، إلى جانب إعلان شرم الشيخ خالية من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام فى يونيو القادم، وذلك بعد الحدث الوطنى الهام لإطلاق الحوار الوطنى للمناخ فى نهاية مارس، بهدف إشراك المواطنين فى عملية مواجهة آثار تغير المناخ، مما يتيح الفرصة للمجتمع المحلى للمدينة لاختيار البدائل المناسبة لتلك الأكياس.

ومن جانبه، أكد أوكا هيروشى سفير اليابان أن البيئة من أنجح مجالات التعاون المصرى اليابانى على مر السنوات الماضية، وحرص بلاده على استمرار هذا التعاون المثمر، وخاصة فى مجال الحد من مخلفات البلاستيك وتكنولوجياته المتطورة لمعالجة تلك المخلفات وتوفير البدائل الصديقة للبيئة كالأكياس القابلة للتحلل، مشيرا إلى الاتفاقية التى وقعتها اليابان خلال اجتماع مجموعة G20 حول مبادرة المحيط الأزرق للحد من مخلفات البلاستيك وحماية المناطق البحرية، وإمكانية التعاون مع الجانب المصرى فى هذا المجال.

وناقش الطرفان رؤية مصر فى خارطة الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ، وسبل البناء على ما تم تحقيقه مع النظر لمتطلبات الدول الأفريقية والنامية، حيث أكدت وزيرة البيئة أن مصر خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 تحرص على البناء على مخرجات جلاسكو وتحقيق مزيد من التقدم فى كل مسارات المفاوضات، والتأكد من صياغة تعهدات الدول المتقدمة فى مجال تمويل المناخ، من خلال الاستماع لكافة الأطراف بشكل متوازن يضمن المشاركة الفعالة للجميع، للوصول لمؤتمر شرم الشيخ للمناخ مؤتمر للتنفيذ، بتحويل القرارات لخطط عمل، وتقديم قصص نجاح ونماذج حية من مختلف المناطق لتسريع بدء عملية التنفيذ، وطلبت الوزيرة من الجانب اليابانى المساهمة فى تقديم بعض القصص فى مجالات التكيف والتخفيف التى ترتكز على البعد الإنسانى.

وأكد السفير اليابانى على اهتمام بلاده بجانب تمويل المناخ والتزام 100 مليار دولار لدعم العمل المناخى فى الدول النامية، حيث رصدت اليابان 12 مليار دولار لخمس سنوات لتمويل المناخ، تم زيادتها فى جلاسكو إلى 14 مليار دولار، والتزامها بمناقشة الهدف الجمعى الجديد للتمويل ومضاعفة تمويل التكيف، إلى جانب تكنولوجيا المناخ، ومجالات الطاقة المتجددة ونقل الطاقة.

وعلى مستوى التعاون الثنائى، ناقشت وزيرة البيئة مع السفير اليابانى إمكانية دعم تنفيذ الحزمة الأولى لمشروعات الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، فى مجالات الطاقة المتجددة، والمحاصيل الزراعية القادرة على التكيف والمواجهة، وإدارة المناطق الساحلية بحلول قائمة على الطبيعة، ومحطات توليد المياه بالطاقة الشمسية، بالإضافة إلى النقل الكهربى.