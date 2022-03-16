انطلاق فعاليات المؤتمر الدولى لمجلس الدولة بشأن أحكام القضاء الإدارى (صور)

جدة - نرمين السيد - بدأت منذ قليل فعاليات المؤتمر الدولى الذى ينظمه مجلس الدولة بالتعاون مع الاتحاد العربى للقضاء الإدارى ليكشف الأحكام التى أصدرتها محاكم القضاء الإدارى، فى ظل الإجراءات الاستثنائية المعمول بها فى ظل وباء كورونا.





جاء ذلك بحضور المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس هيئة قضايا الدولة. ويتم تنظيم المؤتمر تحت عنوان: "أحكام القضاء الإدارى فى ظل الإجراءات الاستثنائية المعمول بها فى ظل وباء كورونا"، بحضور عدد من المختصين والضيوف الدوليين والعرب وذلك فى أحد فنادق القاهرة. وقال الاتحاد العربى لمحاكم القضاء الإدارى فى بيانه، أمس الثلاثاء، إنه على الرغم من التقدم العلمى الذى حدث فى القرن الماضى فى مجال مكافحة الأوبئة والأمراض، فقد زادت حالات تفشّى الفيروسات فى العقود الأخيرة بشكل غير مسبوق، ويأتى على رأسها "كوفيد 19" الذى أعلنت عنه منظمة الصحة العالمية فى مارس 2020 على لسان مديرها العام تيدروس أدهانوم.

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