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دوت الخليج

الحكومة تنفي قرار التنسيق للقبول بالكليات العملية دون التقيد بنظام التشعيب (أدبي – علمي) في الثانوية العامة

وتداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن صدور قرار بتغيير قواعد تنسيق القبول بالكليات العملية دون التقيد بنظام التشعيب (أدبي – علمي) في الثانوية العامة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتغيير قواعد تنسيق القبول بالكليات العملية دون التقيد بنظام التشعيب (أدبي – علمي) في الثانوية العامة، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على استمرار قواعد تنسيق القبول بالجامعات الحكومية كما هي كالسنوات الماضية دون أي تغيير، مُوضحةً أن آلية التحاق طلاب الثانوية العامة بالجامعات المصرية مستمرة بنفس الكيفية، طبقاً للتخصص المسموح به لشعبة الطالب سواء علمي أو أدبي، إلى جانب قواعد المجموع والتوزيع الجغرافي، مع استمرار اختبارات القدرات للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة.

وفي إطار حرص الدولة المصرية على مستقبل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية في ظل الظروف الاستثنائية التي تواجهها دولة أوكرانيا حاليًا، سيتم قبول تحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية، إلى الجامعات الخاصة والأهلية في مصر، طبقًا للضوابط والشروط التي تمثلت في قبول تحويل الطلاب المصريين المقيدين للدراسة بالجامعات الأوكرانية قبل اندلاع الأحداث في 24 فبراير 2022 بكافة التخصصات، بالجامعات الخاصة والأهلية المصرية، وفقًا للتخصص المُناظر الدارس به الطالب في الخارج، على ألا تقل مدة الدراسة في الجامعة المُحول إليها الطالب في مصر، عن عام دراسي كامل، ويشترط لقبول تحويل الطلاب إلى التخصصات العملية بالجامعات الخاصة والأهلية، اجتيازهم للمقررات الدراسية المؤهلة لهذه التخصصات في شهادة الثانوية العامة أو الشهادات المعادلة لها، وعلى الطالب تقديم شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة التي تثبت ذلك.

وسيتم إجراء اختبار للطالب في المُقررات التي درسها من خلال اختبار مركزي يجرى لطلاب الطب البشري والصيدلة بكليتي الطب والصيدلة بجامعة القاهرة، ولطلاب طب الأسنان والهندسة بكليتي طب الأسنان والهندسة بجامعة عين شمس، لتحديد المستوى الدراسي للطالب، أما عن التخصصات العلمية الأخرى فيتم اختبار الطالب بالجامعة التي يختار الطالب الالتحاق بها.

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