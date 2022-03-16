/685946/مسلسلات-شهر-رمضان-2022--طرح-بوسترات-تكشف-شخصيات-مسلسل-أحلام-سعيدة

طرحت الجهة المنتجة لمسلسل أحلام سعيدة الذي تنافس به الفنانة يسرا ضمن مسلسلات شهر رمضان 2022، بوسترات فردية لبطلات العمل تكشف شخصية كلا منهن.

دوت الخليج تنشر بوسترات جديدة لمسلسل أحلام سعيدة

مسلسلات شهر رمضان 2022

نشرت شركة العدل الجروب مجموعة صور لبوسترات المسلسل الذي تقدم الفنانة يسرا بطولته وروجت للعمل من خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، ويشير البوستر إلى أن شخصيتها من الطبقة الأرستقراطية.

وكشفت الفنانة يسرا عن شخصيتها ضمن أحداث العمل، وعلقت على صورة البوستر قائلة: “‏ديدي هانم قريبا في رمضان أحلام سعيدة 2022"، وتفاعل معها الجمهور والمتابعين من خلال خاصية التعليقات التي جاءت متحمسة للمسلسل المقرر عرضه في رمضان 2022.

شخصيات مسلسل أحلام سعيدة

بينما ظهرت الفنانة غادة عادل على البوستر الذي نشرته الشركة المنتجة بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بحالة كسل وتمكث على سريرها وتعمل على اللاب توب بيد واحدة مما يدل على أن شخصيتها كسولة.

وتظهر الفنانة مي كساب في البوستر وبجانبها صورة لسونار لطفل مما يشير إلى أنها تحلم بإنجاب أطفال، أما الفنانة شيماء سيف، فروجت للبوستر الخاص بها الذي ظهرت به كسولة أيضًا، وكتبت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام: “صدفة حبيبتى وقريبة لقلبى استنوها فى رمضان ان شاءالله فى احلى مسلسل أحلام سعيدة”.

مسلسل يسرا الجديد

ويضم مسلسل "أحلام سعيدة" المقرر عرضه ضمن مسلسلات شهر رمضان 2022، عدد من النجوم مثل يسرا، وغادة عادل، وشيماء سيف، ومي كساب، ونبيل نور الدين، ونور محمود، وجيهان الشماشرجي، وآخرين.

المسلسل من تأليف هالة خليل والإخراج لـ عمرو عرفة وإنتاج جمال العدل ويعتبر المسلسل التعاون الثاني بين الفنانة يسرا والمخرد عمرو عرفة فى الدراما التليفزيونية، حيث قدما معا الجزء الأول من مسلسل "سرايا عابدين" وذلك سنة 2014.

اقرأ أيضًا

مسلسلات شهر رمضان 2022.. حنان مطاوع تتصدر البوستر الدعائي لـ «وجوه»

وتدور أحداث مسلسل أحلام سعيدة المقرر عرضه عبر شاشة قناة on الفضائية في رمضان، حول سيدات في منتصف العمر، يعانين من الأرق وصعوبة في النوم كما يجمعهن القدر ثم يخضن تجارب كثيرة في الحياة بجانب عرض مشاكلهنّ وكيفية تجاوزها ومواصلة الحياة بشكل جديد ومختلف في إطار كوميدي اجتماعي لايت.