وليد التمامي لـ دوت الخليج: قرار الرئيس السيسي بتحديد تسعيرة للخبز الحر جاء لتخفيف العبء عن المواطن

/685944/وليد-التمامي-لـ-تحيا-مصر-قرار-الرئيس-السيسي-بتحديد-تسعيرة-للخبز-الحر-جاء-لتخفيف-العبء-عن-المواطن

أشاد النائب وليد التمامي وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدراسة تكلفة إنتاج رغيف الخبز الحر غير المدعم و كذلك تسعيره، قائلا: هناك مسئولية على الدولة حتى فى ظل الاقتصاد الحر من خلال أدوات وآليات اقتصادية ورقابية وضبط الأسعار بالأسواق.

دوت الخليج

وأضاف التمامي، في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج: الحرب الروسية الأوكرانية تسببت في استغلال بعض التجار وأصحاب المخابز هذه الأزمة لرفع سعر رغيف الخبز، بدعوي ارتفاع طن الدقيق الفاخر بنحو ٣٠٠٠آلاف جنيه فى الطن.

النائب وليد التمامي: تحديد تسعيرة للخبز الحر يواجه جشع التجار

وتابع وكل لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ: و من هنا تدخلت الدولة من خلال الرئيس ووجه الحكومة بتوفير الدقيق لهذه المخابز ودراسة تحديد تسعيرة للرغيف الحر، علي أن يتم الإلتزام بها مع توفير الدقيق بسعر يتناسب مع تسعيرة الرغيف ومواجهة جشع التجار.

وأكد التمامي، علي ضرورة أن تراقب مباحت التموين، المخابز بشدة وأيضا منافذ بيع الخبز السياحى وتحرير محاضر للمخالفين وعدم استغلال شهر رمضان المبارك، مضيفا: اقترحت شعبة المخابز أن يكون سعر الخبز السياحى هو ٧٥قرشا لوزن ٩٠جرام على أن يباع طن الدقيق بسعر ٨٥٠٠ جنيه.

الرئيس السيسي يوجه الحكومة بتسعير رغيف الخبز الحر غير المدعوم للحد من ارتفاع ثمنه

وكان قد اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي، بأن الاجتماع تناول متابعة توفير الأرصدة الاستراتيجية من كافة السلع الغذائية الأساسية، خاصةً مع قرب حلول شهر رمضان.

الرئيس السيسي، وجه بدراسة تكلفة إنتاج رغيف الخبز الحر غير المدعم و كذلك تسعيره، على أن تقوم وزارة التموين بتوفير الدقيق اللازم للمخابز لضبط السعر، مع قيام مباحث ومفتشي التموين بالتأكد من التنفيذ.

ووجه الرئيس السيسي، بسرعة تحديد حافز التوريد الإضافي لسعر أردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي والإعلان عنه في أقرب وقت.