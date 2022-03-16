قد المسئولية.. كيف احتفل نجوم الفن بتولي حسين فهمي رئاسة مهرجان القاهرة

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دوت الخليج يرصد احتفال الفنانين بتولي حسين فهمي رئاسة مهرجان القاهرة

حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة

حرص عدد من نجوم الفن على تهنئة الفنان حسين فهمي، ومنهن الفنانة نبيلة عبيد التي نشرت صورة له عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلقت قائلة: "مبروك لصديقي وزميلي النجم الكبير حسين فهمي رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي، الفنان المناسب في المكان المناسب".

وهنأت الفنانة رانيا محمود ياسين، النجم حسين فهمي بمنصبه الجديد وكتبت: “خبر جميل جدااا”، وكتبت الفنانة نادية الجندي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي: “ألف مبروك للصديق العزيز والنجم الكبير حسين فهمي توليه منصب رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي ربنا يوفقك وتبقي قد المسئولية”.

وأضافت: وأنت كنت قدها وثبت وجودك أثناء توليك رئاسة المهرجان من قبل وكانت من أجمل وأنجح دورات المهرجان بتمنالك التوفيق والنجاح من كل قلبي ألف مبروك”.

رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي

ومن جانبها الفنانة شهيرة، كتبت بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أحلى خبر سمعته هو تولي النجم الكبير حسين فهمي رئاسة مهرجان السينما مرة أخرى، نجم فاهم خلوق واعي راقٍ، غير إن أزهى سنين المهرجان كانت في أثناء توليه هذا المنصب من قبل.. ألف مبروك للمهرجان وللفن".

أما المنتج والسيناريست محمد حفظي، كتب عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: “أتمنى أن أكون وُفقت مع فريق رائع من الأفراد الموهوبين في تحقيق هدفنا بالارتقاء بالمهرجان نحو سمعة أفضل على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وأن نجعل منه منصة مهمة لدعم صناع السينما المستقلة في مصر والعالم العربي، وجذب أكبر عدد من محبي السينما”.

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وأضاف رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الأسبق: “كانت النية، البقاء في المنصب 3 دورات فقط، ولكن بسبب الظروف والتحديات منذ بداية جائحة كورونا، أصبحوا 4 سنوات، أعتبرها من أهم خطوات مسيرتي مع السينما، وأتمنى أن يجني المهرجان ثمارها في المستقبل”.