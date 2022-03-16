/685933/إعادة-فتح-ميناء-الغردقة-البحري-واستئناف-الحركة-الملاحية

كشفت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، صباح اليوم الأربعاء، إعادة فتح ميناء الغردقة البحري، بعد تحسن الاحوال الجوية واستقرار الرياح.

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وأشارت الهيئة فى بيانا لها، تم إستئناف جميع الانشطة البحرية، وانتظام الحركة الملاحية بميناء نويبع.

وشدد اللواء مهندس محمد الرحيم رئيس الهيئة، على متابعة حالة الطقس أولا بأول لإتخاذ القرارات المناسبة للحفاظ علي الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، كذلك إتخاذ كافة التدابير الإحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للإرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية.

عاصفة رملية ضربت الطرق ضربت الطرق السريعة بين البحر الأحمر

كانت عاصفة رملية ضربت الطرق ضربت الطرق السريعة بين البحر الأحمر والمحافظات المختلفة ومدنها، أثرت على الرؤية، واضطر قائدوا السيارات إلى السير ببطء شديد مع تشغيل إنارة السيارات.

واتخذت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحر الأحمر، قرارا بوقف الأنشطة والرحلات البحرية للنشات السياحية فى نطاق مدينة الغردقة بسبب سوء الأحوال الجوية منذ أول أمس الإثنين، وذلك حرصا على سلامة الأرواح والممتلكات ونظرا لسوء الأحوال الجومائية.

وأعلن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، رفع حالة الطوارئ، بجميع مدن المحافظة واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لسرعة التعامل مع اى طارئ. موجهاً تعليماته لرؤساء القرى والمدن والمديريات الخدمية بضرورة التواجد الميداني على الأرض، وتجهيز جميع الأدوات والمعدات اللازمة لسرعة التعامل مع المستجدات، حفاظاً على حياة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة واستمرارا لمتابعة الحالة الميدانية و الشوارع المختلفة.