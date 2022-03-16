جاء ذلك خلال ورشة العمل التى جاءت بعنوان "دور المرأة فى الأسرة والمجتمع"، ضمن ورش العمل التى تعقدها المنظمة العالمية لخريجى الأزهر للطلاب الوافدين من دولة أفغانستان.
وأشارت إلى أنه من أدوار المرأة المهمة، تنشئة الأبناء اجتماعيا، فهى بمثابة المؤسسة الاجتماعية الأولى للتربية داخل المجتمع، فتسهم فى تكوين أشخاص أسوياء لديهم مقومات أخلاقية راقية وأفكار إبداعية تعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع.
وعن دور المرأة فى المجتمع، قالت الدكتورة نسرين "إنها تعد عنصرا فعالا فى تنميته وتقدمه، فهى تشكل الخلايا الأولى فى المجتمع، كما تتعدد أدوارها الثقافية والتنموية والدعوية داخل المجتمع".
وشارك فى الجزء الثانى من المحاضرة الطالبات الوافدات، حيث قاموا بنقل صورة واقعية لذلك من داخل مجتمعاتهم إلى جانب عرض بعض القضايا التى تخص المرأة.
وفى ختام المناقشات التفاعلية، أجمع الدارسون على أن وضع المرأة فى أى مجتمع وتقديرها والاعتراف بها، يرتبط فى غالبية الأحوال بمعرفة حقوق المرأة والتى وضحها الإسلام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ورشة عمل لخريجى الأزهر عن دور المرأة فى الأسرة والمجتمع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.