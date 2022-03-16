ورشة عمل لخريجى الأزهر عن دور المرأة فى الأسرة والمجتمع

جدة - نرمين السيد - أكدت رئيس قسم الاجتماع بكلية الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر بالقاهرة نسرين سمير، أن الإسلام نظر للمرأة نظرة إعزاز وتقدير وأوصى بها وشرع الشرائع المتعددة لحفظها وصونها وحمايتها من أى أخطار قد تحيق بها، وأمام تلك الحقوق والمباديء يزعم البعض أن الإسلام ظلم المرأة وألبسها ثوب التأخر والرجعية وجعلها تابعة للرجل، كما زعموا أنها تخلت عن ما تتميز به من حياء وعفة.





جاء ذلك خلال ورشة العمل التى جاءت بعنوان "دور المرأة فى الأسرة والمجتمع"، ضمن ورش العمل التى تعقدها المنظمة العالمية لخريجى الأزهر للطلاب الوافدين من دولة أفغانستان.

وأشارت إلى أنه من أدوار المرأة المهمة، تنشئة الأبناء اجتماعيا، فهى بمثابة المؤسسة الاجتماعية الأولى للتربية داخل المجتمع، فتسهم فى تكوين أشخاص أسوياء لديهم مقومات أخلاقية راقية وأفكار إبداعية تعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع.

وعن دور المرأة فى المجتمع، قالت الدكتورة نسرين "إنها تعد عنصرا فعالا فى تنميته وتقدمه، فهى تشكل الخلايا الأولى فى المجتمع، كما تتعدد أدوارها الثقافية والتنموية والدعوية داخل المجتمع".

وشارك فى الجزء الثانى من المحاضرة الطالبات الوافدات، حيث قاموا بنقل صورة واقعية لذلك من داخل مجتمعاتهم إلى جانب عرض بعض القضايا التى تخص المرأة.

وفى ختام المناقشات التفاعلية، أجمع الدارسون على أن وضع المرأة فى أى مجتمع وتقديرها والاعتراف بها، يرتبط فى غالبية الأحوال بمعرفة حقوق المرأة والتى وضحها الإسلام.