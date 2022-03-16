عاجل- إجراء جديد من محافظة القاهرة لمواجهة ارتفاع الأسعار 

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ القاهرة؛ لمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بتكثيف حملات ضبط أسعار السلع الغذائية الأساسية للمواطنين فى الأسواق ومتابعة توافرها فى ظل تداعيات ارتفاع الأسعار على مستوى العالم بحضور اللواء علاء رشاد سكرتير عام محافظة القاهرة، واللواء إبراهيم عوض السكرتير العام المساعد، واللواء عبد النعيم حامد مدير مديرية التموين.
وشدد محافظ القاهرة، على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والتصدى لحجب أو احتكار السلع، ومنع المغالاة فى الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
وأكد محافظ القاهرة أنه سيتم افتتاح 10 معارض لتوفير السلع التموينية والمنتجات الغذائية بأسعار مناسبة، وتقديم عروض مميزة للمواطنين لتخفيف العبء عن كاهلهم، كما تم التوسع فى إقامة المعارض الثابتة والمتحركة ومنافذ البيع التابعة لمديرية التموين والشوادر بكافة أحياء ومناطق القاهرة لتوفير السلع الأساسية بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة وتلبية احتياجات المواطنين خاصة فى ظل اقتراب شهر رمضان المعظم.
والخط الساخن هو 15496.
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