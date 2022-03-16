رئيس الغرفة الثانية من البرلمان الجزائرى يؤكد رغبته فى دعم الزيارات مع مصر

جدة - نرمين السيد - بحث رئيس مجلس الأمة (الغرفة الثانية من البرلمان الجزائرى) صالح قوجيل، مع سفير مصر لدى الجزائر مختار وريده، سبل تعزيز التعاون الثنائى فى مختلف المجالات فى ضوء العلاقات المتميزة، التى تربط بين البلدين تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون.





واستعرض الطرفان خلال استقبال رئيس مجلس الأمة بمقر المجلس، للسفير مختار وريده، وضع العلاقات الثنائية المتّسمة بالعراقة والوجدان والمودة والتجذر بين الشعبين والبلدين الشقيقين مصر والجزائر. وثمن السفير المصرى، مخرجات الزيارة الأخيرة التى قام بها الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون إلى مصر، والتى تُوجّت ببيان مشترك يوثّق الروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين، ويعزز رؤيتهما لمختلف القضايا والمسائل، التى تهم الأمتين العربية والإسلامية. وأعرب الجانبان عن ارتياحهما لتطابق الرؤى بشأن مواجهة التدخلات الخارجية فى الشأن العربى، كما تبادلا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية، التى تهم البلدين، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية العادلة. وفى هذا السياق، جدد صالح قوجيل موقف الجزائر المبدئى والداعم لحق الشعوب فى تقرير مصيرها، وعلى مركزية القضية الفلسطينية العادلة، وبخصوص العلاقات البرلمانية، أشاد الطرفان بمستوى التعاون البرلمانى القائم، معربا عن رغبته فى دعم الزيارات بين البرلمان الجزائرى والمصرى عموماً، وبين مجلس الأمة ومجلس الشيوخ المصرى على وجه الخصوص.

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