/685939/النائب-طارق-تهامى-يلتقى-وزير-الشباب-والرياضة-لمتابعة-خطة-تطوير-مركز-شباب-الاستاد-ببورسعيد

إلتقى النائب طارق تهامى عضو مجلس الشيوخ، مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لمتابعة مخطط تطوير مركز شباب الاستاد ببورسعيد وتوجيهه إلى مجال الإستثمار الرياضى.

دوت الخليج

وعقد الوزير اجتماعا مع النائب طارق تهامي بحضور قيادات الوزارة والمسئولين عن قطاع الاستثمار الرياضي بحضور عبد الرحمن بصلة رئيس مجلس إدارة مركز شباب الإستاد ببورسعيد والذي قدم ملفاً كاملاً عن مخطط تطوير المركز وسبل الاستثمار المقترحة، وأشار الدكتور أشرف صبحى إلى أن هناك تعاوناً كبيراً بين وزارة الشباب ومحافظة بورسعيد بقيادة المحافظ اللواء عادل الغضبان، لتطوير الأندية ومراكز الشباب بالمحافظة.

طارق تهامى يلتقى وزير الشباب والرياضة لمتابعة خطة تطوير مركز شباب الاستاد ببورسعي

وأشاد تهامي، بمجهودات الوزارة تحت قيادة الدكتور أشرف صبحي حيث شهدت في عهده تحقيق إنجازات في عدد كبيرً من الملفات الرياضية الكبرى وتطوير مراكز الشباب والتي تعتبر الباب الرئيسي لاكتشاف الأبطال في كافة الألعاب الرياضية وتفريخ النشء واكتشاف المواهب، وقدم الشكر للوزير على دعمه المستمر للمراكز والقطاعات الشبابية والرياضية.

وأكد عبدالرحمن بصلة رئيس مجلس ادارة مركز شباب الاستاد، تقديره لجهود وزير الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد لتنفيذ خطة التطوير والتحول نحو الاستثمار الرياضى بالمركز بما يتناسب مع توجهات الدولة المصرية.