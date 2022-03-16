/685936/علاء-عابد-مهنئا-وزارة-الخارجية-بمناسبة-مرور-قرن-علي-إنشائها--الدبلوماسية شهدت-في-عهد-الرئيس-السيسي-انطلاقة كبيرة في-العالم

دوت الخليج

وأكد النائب علاء عابد أن الدبلوماسية المصرية أصبحت مدرسه في عالم السلك الدبلوماسي وأصبحت خبراتها تضاهي أعتي وأكبر المدارس العالميه بفضل خبرات أبنائها المتراكمة علي مدار 100 عام.

علاء عابد: الدبلوماسية شهدت في عهد الرئيس السيسي انطلاقة كبيرة في العالم

وأشار النائب الأول للبرلمان العربي، أن المعارك الدبلوماسية التي خاضتها وزاره الخارجية في السنوات الماضية تدرس في أكبر الأكاديميات الدبلوماسية وخاصة المعارك التي واكبت الحروب التي خاضتها الدولة المصرية وعلي راسها معركه الاستقلال الوطني وآخرها معركه توضيح الحقائق عقب ثوره الشعب المصري ضد حكم جماعة الإخوان الإرهابية في 30 يونيو 2013.

وأضاف النائب علاء عابد، أن الدبلوماسية شهدت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي انطلاقه كبيرة في العالم وأصبحت ذراع مصر القوي في الدفاع عن مواقفها القوية في مختلف القضايا العالميه كما تولي عدد كبير من أبناء وزارة الخارجية مناصب دولية في مختلف المؤسسات الدولية

ووجه النائب علاء عابد، التحية لوزارة الخارجية علي دورها في تحقيق استقلال القرار المصري دوليا ودورها في الدفاع من مصر شبعا وحكومه، مشيرا إلى أن الإحتفال بمرور قرن علي إنشاء وزاره الخارجية يتواكب مع الاحتفالات بانتصار الدبلوماسية المصرية في معركة تحرير طابا يوم 19 مارس 1989.

يذكر أن وزارة الخارجية، تحتفل يوم ١٥ مارس من كل عام بيوم الدبلوماسية المصرية، ولكن هذا العام يختلف الاحتفال لمرور مائة عام على إعادة العمل بوزارة الخارجية عام ١٩٢٢، إثر توقفها على وقع إعلان الحماية البريطانية على مصر عام ١٩١٤.

ويتوافق الاحتفال بيوم الدبلوماسية المصرية مع ذكرى عودة عمل وزارة الخارجية المصرية بعد إعلان الاستقلال عن بريطانيا في 22 فبراير1922 وذلك إثر إلغاء وزارة الخارجية المصرية لمدة سبع سنوات بعد إعلان الحماية البريطانية على مصر عام 1914 باعتبارها أحد أهم مظاهر السيادة والاستقلال وتحويل اختصاصاتها إلى المندوب السامي البريطاني، حيث أبلغت الحكومة البريطانية في يوم 15 مارس 1922 الدول التي كان لها ممثلون في القاهرة بأن الحكومة المصرية قد "أصبحت الآن حرة في إعادة وزارة الخارجية، ومن ثم فإن لها إقامة تمثيل دبلوماسي وقنصلي في الخارج".