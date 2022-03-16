 آيات الحداد: صورة النائب المرسومة فى الدراما والسينما لازم تتغير..«مفيش حد معاه العصا السحرية»

/685872/آيات-الحداد-صورة-النائب-المرسومة-فى-الدراما-والسينما-لازم-تتغيرمفيش-حد-معاه-العصا-السحرية
علقت النائبة آيات الحداد عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، علي التعديلات الأخيرة بقانون تنظيم السجون والتى من خلالها تم استبدال مصطلحات السجون بمراكز التأهيل مع التمكين الحقيقى لكل النزلاء من استكمال تعليمهم داخل مراكز التأهيل، قائلة: النظرة للمجرمين أو مرتكبى الجرائم لا تكون أن هؤلاء لا يصلحون للوجود فى المجتمع مرة أخرى، ولكن النظرة لهم لابد أن تكون تأهيلية للمجرمين من خلال السجون مع العقاب ولكن الأساس هو التأهيل والعودة مرة أخرى للمجتمع بعنصر فاعل ومؤثر.
دوت الخليج
وعن صورة النائب المرسومة فى الدراما والسينما المصرية وأن النائب يستطيع القيام بكل شيئ وخاصة على مستوى الخدمات، وهو الامر المترسخ بالصورة الذهنية لدى المواطن، أكدت النائبة، بأن هذه الأفلام والمسلسلات والتى كان أحد أبطاله الزعيم عاد إمام صدرت صورة ليست فى محلها بشأن النائب ودوره البرلمانى، خاصة أن هناك محددات تضبط أداء النائب وهناك قانون ودستور وأيضا لائحة، حيث الجانب التشريعى له ضوابط على مستوى تقديم التشريعات وأيضا الدور الرقابى وليست بالسهولة المتخيلة لدى المواطنين، وأيضا الدور الخدمى ليس أيضا بالسهولة التى يتحدث بها المواطن لأن كل شئ له إجراءات ودراسة وليس بمجرد طلبه يتم تنفيذه.
آيات الحداد: صورة النائب المرسومة فى الدراما والسينما لازم تتغير
وأضافت :"فيه بعض المواطنين متصوريين أن طلباتهم بمجرد تقديمها يتم التنفيذ فورى سواء كان طلب شخصى أو طلب عام أو مشروع قانون حتى"، مشيرة إلى أن المواطن يحتاج للوعى البرلمانى وخاصة على مستوى أداء النائب ومعرفة صلاحيته وخاصة على مستوى الطلبات الشخصية وكل شيئ يحتاج للدراسة والمراجعة والبرلمانى لا يعبر عن شخص ولكن يعبر عن الجميع ومصالحهم وأهدافهم والنواب ليس لديهم عصا سحرية لحل جميع المشاكل وتلبية كل الطلبات وياريت يكون عندنا عصا سحرية ونحقق كل طلبات المواطنين ولكن كل شيئ يحتاج للدراسة وجميع النواب يبذلون كل جهودهم من أجل المواطنين.
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