رئيس مياه بنى سويف تتابع مشروعات «حياة كريمة» بمركز ببا (صور)

جدة - نرمين السيد - تابعت المهندسة دينا عمر سليمان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف مشروعات إنشاء محطة مياه الفقاعى، ومد وتدعيم شبكات مياه الشرب بقرية الفقاعى، وخط المياه لقرية بنى قاسم / مركز ببا ضمن مبادرة حياة كريمة، وذلك للوقوف على آخر مستجدات الأعمال المنفذة.





كما تفقدت دينا مشروع إنشاء محطة كفر ناصر واستمعت لشكاوى المواطنين بقرية كوم الصعايدة، ونوهت إلى أهمية المتابعة الميدانية للمشروعات والتى تعتبر أحد أهم أولويات الشركة، لدخولى الخدمة والاستفادة منها فى حل شكاوى المواطنين. وأكدت أهمية انتهاء المشروعات وفقا للتوقيتات الزمنية المحددة، مشيرة إلى ان المبادرة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة والإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق خطط التنمية المستهدفة بالريف المصرى. وذكرت أنه تم إدراج قرى مركزى ببا وناصر وعددها 66 قرية وتوابعهم بمحافظة بنى سويف، ضمن المشروع القومى لتطوير القرى على مستوى محافظات الجمهورية من خلال التطوير شامل الخدمات والمرافق بتلك القرى.

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