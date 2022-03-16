موجز دوت الخليج: تحذير عاجل بشأن الطقس.. وحقيقة إصابة بيرسى تاو

جدة - نرمين السيد - وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيرا عاجلا للمواطنين بشأن الفترة الانتقالية بين الشتاء والربيع، والتى نحياها حاليا. ويرصد دوت الخليج، فى السطور التالية أبرز الأحداث على مدار الساعات الماضية: كلنا واحد.. مواطنون: أحسن أسعار وأحلى جودة (فيديو) الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا بشأن الفترة الانتقالية بين الشتاء والربيع الأرصاد تعلن عن ظاهرتين مؤثرتين على طقس اليوم (صورة) يوم المرأة المصرية 2022.. اعرف قصته عبر التاريخ الطقس اليوم.. الأرصاد تكشف أهم التفاصيل بـ درجات الحرارة عاجل.. بايدن: 13.6 مليار دولار مساعدات جديدة لـ أوكرانيا عاجل.. إجلاء 20 ألف شخص من ماريوبول الناتو يبدى قلقه من إمكانية شن روسيا هجوما كيماويا فى أوكرانيا النمسا: تسليم 170 طن مساعدات إلى أوكرانيا كوريا الشمالية تطلق قذيفة تجاه هذه الدولة أتليتكو يطيح بـ رونالدو ورفاقه من دورى أبطال أوروبا (فيديو) كريستيانو رونالدو يحطم رقم كاسياس فى دورى أبطال أوروبا جماهير مانشستر يونايتد تلقى زجاجات المياه على مدرب أتليتكو (فيديو) دورى أبطال أوروبا.. أسماء 7 فرق تأهلت إلى ربع النهائى أحمد شوبير يكشف حقيقة إصابة بيرسى تاو (فيديو) شوبير يكشف موقف طارق حامد وأبو جبل من المشاركة مع الزمالك دنيا سمير غانم تتشوق للتمثيل والغناء بـ إيموشن ورسالة هانى شاكر يسخر من إطلالة ويجز فى حفل السعودية (صورة) آخر تطورات الحالة الصحية لـ أحمد حلاوة (فيديو) ابنة أحمد حلاوة: الشائعات أصابت والدتى بـ جلطة (فيديو) نور تذهل متابعيها بـ لوك جديد.. والجمهور: قمر (صورة) رامى عياش يحكى موقفا غريبا: مراتى تنبأت بزواجى منها قبل ما أخطبها (فيديو) إصابة 41 شخصا عقب انقلاب أتوبيس فى الوادى الجديد إطفاء حريق هائل التهم مخزنا لـ الإسفنج فى مصر القديمة

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