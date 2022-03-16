أتوبيسات ومخابز.. محافظ القاهرة يكشف عن خدمات جديدة لأهالى مساكن الخيالة

جدة - نرمين السيد - أكد خالد عبد العال محافظ القاهرة، توفير خطوط لأتوبيسات النقل العام من جامع عمرو بن العاص لمساكن الخيالة التى أقامتها الدولة بديل للعشوائيات إلى جانب توفير عدة منافذ للخبز والخضار والفاكهة والسلع الغذائية لخدمة المواطنين، الذين تم نقلهم من مناطق السكر والليمون وحوش الغجر والجيارة لهناك.





وقال محافظ القاهرة، وفقا لبيان صحفى، إن مشروعات الإسكان التى أقامتها الدولة بديل العشوائيات على أرض المحافظة ساهمت فى تطوير العاصمة والتخلص من المناطق العشوائية بها، كما ساهمت فى توفير حياة كريمة لقاطنيها بمساكن آمنة تتوافر بها كافة الخدمات اللازمة لتحقيق الاستقرار لهم. وأشار محافظ القاهرة، إلى أن الدولة لم تهتم ببناء وحدات سكنية حضارية فى المناطق بديل العشوائيات فقط بل ركزت كل جهودها على تطوير الإنسان القاطن بها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة له. جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ القاهرة وشارك فيه نواب المحافظ للمناطق الأربعة والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد والمشرف العام على تطوير العشوائيات بالمحافظة، لمتابعة عمليات الإزالة والتسكين والتعويضات الخاصة بالمناطق العشوائية فى مناطق عزبة أبو قرن وعزبة الغجر والجيارة والسكر والليمون بالمنطقة الجنوبية، وشمال الحرفيين بالمنطقة الغربية، وعزبة الإخلاص وعرب الحصن وسوق الخميس والهجانة بالمنطقة الشرقية.

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