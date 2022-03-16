«بالتكافل نرتقى».. «علوم الإسكندرية» تعقد معرضها الخيرى السنوى (صور)

جدة - نرمين السيد - نظم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الإسكندرية بالتعاون مع قطاع شؤون الطلاب بكلية العلوم المعرض الخيرى السنوى بالكلية، تحت شعار "بالتكافل نرتقى" بداية من هذا الأسبوع وتستمر أعماله حتى غدا الخميس 17 مارس 2022 بمبنى الكلية بالشاطبى.





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