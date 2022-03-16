ترتيب جدول الدوري الانجليزي موسم 2022

يستعد فريق ليفربول الإنجليزى لمباراته اليوم الأربعاء، أمام أرسنال، والتي من المقرر إقامتها فى تمام الساعة العاشرة والربع مساءً ، على ستاد "الإمارات" معقل الجانرز، في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: ترتيب الدوري الإنجليزي مان ستي 70 نقطة ليفربول 66 نقطة تشيلسي 59 نقطة أرسنال 51 نقطة مان يونايتد 50 نفطة وست هام 48 نفطة وولفرهامبتون 46 نقطة توتنهام 45 نقطة أستون فيلا 36 نقطة ساوثهامبتون 35 نقطة كريستال بالاس 34 نقطة ليستر سيتي 33 نقطة برايتون 33 نقطة نيوكاسل يونايتد 31 نقطة برينتفورد 30 نقطة ليدز يونايتد 26 نقطة إيفرتون 22 نقطة واتفورد 22 نقطة بيرنلي 21 نقطة نورويتش 17 نقطة. ويسعي ليفربول في تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل تصدر الدوري الإنجليزي، فيما يأمل الريدز في الفوز ببطولة الدوري الإنجليزي. حقق ليفربول الفوز على نظيره برايتون بثنائية نظيفة ضمن مباريات الأسبوع الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز. واُصيب محمد صلاح خلال المباراة بعدما أحرز هدف من ركلة جزاء ليتم استبداله بسبب الإصابة التي لحقت به خلال اللقاء. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي محمد صلاح لاعب ليفربول 20 هدف كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد 12 هدف دييجو جوتا لاعب ليفربول 12 هدف. ساديو ماني لاعب ليفربول 12 هدف سون هيونج مين لاعب توتنهام 11 هدف. رياض محرز لاعب مانشستر سيتي، 10 أهداف. هاري كين لاعب توتنهام 10 أهداف. جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي 10 أهداف. محمد صلاح يسجل وسجل محمد صلاح الهدف رقم 20 له في الدوري الإنجليزي ويظل منفرداً بصدارة ترتيب الهدافين، كما أن هدفه يعد الهدف رقم 2000 للريدز في الدوري الإنجليزي.

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