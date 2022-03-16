/685929/موعد-مباراة-تشيلسي-ضد-ليل-الفرنسي-فى-دوري-أبطال-أوروبا

يدخل فريق تشيلسي ضيفًا على فريق ليل الفرنسي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً، على ملعب "بيار موروا"، في إياب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

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يخوض ليل ضد تشيلسي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً، عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium

حقق ليفربول الفوز ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية

حقق ليفربول الفوز ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية، بعد الفوز على على تشيلسي بنتيجة 11/10 من خلال ركلات الترجيح ليتوح بالتاسعة في تاريخ البطولة.

انتهت أحداث الوقت الإضافي من مباراة ليفربول وتشيلسي بالتعادل السلبي ، ضمن منافسات نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، على ملعب ويمبلي.

ضرب تشيلسي بالعديد من الكرات الخطرة بجانب هدفين، وتقنية الفار تلغي الهدفين بداعي التسلل، والذي جاء بالأول عن طريق روميرو لوكاكو وكاي هافريتز.

فيما ظل الألماني روديجر مدافع تشيلسي، حراسة محمد صلاح لتقليل خطورة الفرعون على إدوارد ميندي حارس البلوز.

وأهدار ليفربول العديد من الفرص الضائعة، بينما وصل فريق تشيلسي عددة مرات إلي مرمي الريدز ولكن لم يستطيع التسجيل.

وخلال المباراة أجرى الألماني يورجن كلوب تعديل على تشكيل فريقه لمواجهة تشيلسي في نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين " كاراباوا كاب"، وذلك بعد تعرضه للإصابة أثناء عملية الأحماء.

تشكيل تشيلسي ضد ليفربول في نهائي كأس الرابطة :

‏في حراسة المرمي :إدوارد ميندي

في خط الدفاع: انتونيو روديجر – تياجوسيلفا – تريفوه تشالوباه

في خط الوسط: ماركوس – نجولو كانتي – ماتيو كوفاسيتش - أزبالكويتا

في خط الهجوم: ميسون ماونت – حكيم زياش – كاي هافرتز

شكيل ليفربول ضد تشيلسي في نهائي كأس الرابطة :

‏في حراسة المرمي كيليهير

في خط الدفاع: روبرتسون - فان دايك - ماتيب - ارنولد

في خط الوسط: تياجو الكانترا - فابينيو - هندرسون - دياز

في خط الهجوم: ساديو ماني - محمد صلاح.