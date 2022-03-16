أهم الأخبار المتوقعة اليوم الأربعاء 16 مارس 2022

جدة - نرمين السيد - القاهرة

تنطلق فعاليات المؤتمر الأول لـ شبكة المنافسة العربية، لمدة يومين، بحضور رؤساء وممثلى أجهزة المنافسة بالدول العربية، وممثلى المنظمات الدولية فى مجال حماية المنافسة، وذلك بمقر جامعة الدول العربية، وتشهد فعاليات المؤتمر الإعلان عن إطلاق وتدشين شبكة المنافسة العربية ACN لتكون أول شبكة عربية تتيح لأجهزة المنافسة بالدول العربية منصة متخصصة رسمية لتعزيز سبل التواصل والتعاون فيما يتعلق بمسائل حماية المنافسة، مما يسمح بإجراء حوار بنَّاء يساعد على الإنفاذ الفعَّال لسياسات وقوانين المنافسة فى المنطقة العربية.

واشنطن

يلقى الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكى، كلمة عبر الفيديو أمام أعضاء الكونجرس الأمريكى يتحدث خلالها عن الأوضاع فى بلاده.

باريس

تترأس تونس، اجتماع الدورة الـ 40 للندوة الوزارية للفرنكوفونية، التى ستعقد بباريس، بمشاركة لويز موشيكيوابو، الأمينة العامة للفرنكوفونية، وعدد من الوزراء وممثلى الدول بالمنظمة الدولية للفرنكوفونية.

الكويت

تستضيف الكويت فعاليات مؤتمر الجمعية العربية لأمراض وزراعة الكلى الـ 15؛ الذى سيقام على مدى 4 أيام ويناقش أحدث المستجدات والتطورات العلمية لأمراض وزراعة الكلى.

باريس

يقدم رئيس وزراء فرنسا جان كاستكس، خطة المساعدة الحكومية للتعامل مع العواقب الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الروسية الأوكرانية.