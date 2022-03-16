/685928/موعد-مباراة-ليفربول-أمام-أرسنال-والقنوات-الناقلة

يستعد فريق ليفربول الإنجليزى لمباراته اليوم الأربعاء، أمام أرسنال، والتي من المقرر إقامتها فى تمام الساعة العاشرة والربع مساءً ، على ستاد "الإمارات" معقل الجانرز، في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

آرسنال ضد ليفربول، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 10:15 مساء عبر قنوات beIN Sports 3 HD Premium

ترتيب الدوري

ويحتل نادي ليفربول وصافة الدوري الإنجليزي الممتاز بريميرليج بعد الفوز على برايتون، حيث يمتلك 66 نقطة، بفارق 3 نقاط فقط عن المتصدر مانشستر سيتي صاحب الـ69 نقطة.

ويسعي ليفربول في تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل تصدر الدوري الإنجليزي، فيما يأمل الريدز في الفوز ببطولة الدوري الإنجليزي.

حقق ليفربول الفوز على نظيره برايتون بثنائية نظيفة ضمن مباريات الأسبوع الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

واُصيب محمد صلاح خلال المباراة بعدما أحرز هدف من ركلة جزاء ليتم استبداله بسبب الإصابة التي لحقت به خلال اللقاء.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

محمد صلاح لاعب ليفربول 20 هدف

كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد 12 هدف

دييجو جوتا لاعب ليفربول 12 هدف.

ساديو ماني لاعب ليفربول 12 هدف

سون هيونج مين لاعب توتنهام 11 هدف.

رياض محرز لاعب مانشستر سيتي، 10 أهداف.

هاري كين لاعب توتنهام 10 أهداف.

جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي 10 أهداف.

محمد صلاح يسجل

وسجل محمد صلاح الهدف رقم 20 له في الدوري الإنجليزي ويظل منفرداً بصدارة ترتيب الهدافين، كما أن هدفه يعد الهدف رقم 2000 للريدز في الدوري الإنجليزي.