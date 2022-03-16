مواعيد مباريات اليوم الأربعاء.. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الأربعاء، العديد من المواجهات الهامة في مختلف أندية العالم، ومن ابرزها مباراة ليفربول ضد أرسنال ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم:

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا

يخوض يوفنتوس ضد فياريال الساعة والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً، عبر قنواتbeIN Sports 2 HD Premiu

يخوض ليل ضد تشيلسي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً، عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

برايتون ضد فريق توتنهام الساعة، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، عبر قنوات beIN Sports HD Xtra 1

آرسنال ضد ليفربول، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 10:15 مساء ufv عبر قنوات beIN Sports 3 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري المصري

يخوض الجونة ضد المقاولون العرب، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصراً، عبر قنوات أون سبورت

الاتحاد السكندري ضد الإسماعيلي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة والنصف، عبر قنوات أون سبورت

يخوض إنبي ضد سيراميكا الساعة، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً، عبر قنوات 8 أون سبورت.

حقق أتليتكو مدريد الفوز على نظيره مانشستر يونايتد بنتيجة 1/0، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن مباريات الإياب من دور السادس عشر بدوري أبطال أوروبا.

وبدأ أتليتكو مدريد المباراة بشكل أفضل، وهددوا مرمى مانشستر يونايتد في أكثر من كرة حتى دخل الفريق الإنجليزي في أجواء اللقاء وبادل ببعض الهجمات ولكن دون خطورة على مرمى أوبلاك.

وسجل رينان لودي هدف المبارة الوحيد لأتليتكو مدريد في الدقيقة 41، ثم حاول ماتنشستر يونايتد عدة محاولات لإحراز التعادل، خاصة في شوط المباراة الثانيـ الذي شهد تألق كبير لأوبلاك وحافظ على نظافة شباكه.

وكانت انتهت المباراة الأولى بالتعادل 1/1 في إسبانيا على ملعب أتليتكو مدريد.

لتنتهي المباراة في الأخير بفوز هام لأتليتكو مدريد، ليتأهل للدور القادم، بينما يودع مانشستر يونايتد البطولة بعد الخسارة بهدف نظيف.