محافظ الوادى الجديد يعلن خبرا سارا لـ أهالى الخارجة

جدة - نرمين السيد - قال محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، إنه تم الاتفاق على استكمال المرحلة الثانية من مشروع توصيل الغاز الطبيعى لمدينة الخارجة، فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة والشركة القابضة للغازات وشركة طاقة عربية.





وأوضح الزملوط، فى بيان له، أن المرحلة الثانية تضم جميع أحياء المدينة المتبقية والتى تتوافق مع الاشتراطات الفنية لتوصيل الغاز الطبيعى، وكذلك تحويل كافة المخابز على مستوى المدينة وذلك عقب الانتهاء من تركيب محطة التحويل الدائمة والتى تبلغ سعتها 2500م3. ولفت محافظ الوادى الجديد إلى أنه تم خلال المرحلة الأولى من المشروع تحويل 6200 عميل منزلى، بالإضافة إلى تحويل 300 سيارة أجرة وملاكى وعدد من السيارات الحكومية.

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