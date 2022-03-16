الطقس اليوم.. الأرصاد تكشف أهم التفاصيل بـ درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد -

ويكون الطقس باردا على السواحل الشمالية، مائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على الأنحاء كافة.

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تشهد البلاد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وأشارت إلى وجود نشاط لـ الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لـ حالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

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