يوم المرأة المصرية 2022.. اعرف قصته عبر التاريخ

جدة - نرمين السيد - مواقف المرأة المصرية وبطولاتها يراها الجميع رأى العين وتحديدا منذ الاحتلال الإنجليزى على مصر وما تلاه من مواقف مهمة فى تاريخ مصر وقورات، ومقاومة ضد كل أشكال التطرف والإرهاب فى الفترىة الأخيرة.

خلال السطور التالية يعرض "دوت الخليج" لـ يوم المرأة المصرية، وأهم الأحداث التى حدثت فى يوم 16 مارس عبر السنوات الماضية.

يوم المرأة المصرية يأتى تخليدا لـ ذكرى ثورة المرأة المصرية ضد الاستعمار البريطانى الغاشم ووقوفها بشجاعة أمام الغاصبين خلال ثورة 1919 المجيدة.

ففى يوم المرأة المصرية من عام 1919، تظاهر أكثر من 300 سيدة بقيادة المناضلة المصرية الكبيرة السيدة هدى شعراوى، رافعات أعلام الهلال والصليب ضد الاحتلال البريطانى وجنوده الغاصبين، والذين ما كان منهم إلا وأن أطلقوا نيران الضعف أمام قوة يوم المرأة المصرية، ما أسفر عن سقوط مجموعة من الشهيدات.

ومن أعظم الشهيدات اللاتى خلدن أسماءهن فى يوم المرأة المصرية "نعيمة عبدالحميد، وحميدة خليل، وفاطمة محمود، ونعمات محمد، وحميدة سليمان، ويمنى صبيح".

وعقب تلك الملحمة التاريخية، تم الإعلان عن تأسيس أول اتحاد نسائى فى مصر، بقيادة هدى شعراوى فى يوم المرأة المصرية 16 مارس 1923، حيث طالب الاتحاد برفع مستوى المرأة المصرية، لتحقيق المساواة السياسية والاجتماعية للرجل.

وتكللت تلك الجهود بانتصار جديد فى يوم المرأة المصرية، ففى 16 مارس من عام 1928، دخلت أول مجموعة من الفتيات إلى جامعة القاهرة للدراسة بها، حيث كان لا يُسمح لهن من قبل.

ليس هذا فحسب، بل إنه فى مثل هذا اليوم يوم المرأة المصرية من عام 1956، حصلت المرأة المصرية للمرة الأولى على حق الانتخاب والترشيح بعد إقرار دستور 1956.

وخلال تلك الفترة حصلت أول فتاة مصرية على شهادة ليسانس الحقوق، وسُجل اسم منيرة ثابت فى جدول المحامين أمام المحاكم المختلطة فى يوم المرأة المصرية 16 مارس عام 1924، باعتبارها أول محامية مصرية وعربية.

وفى 16 مارس عام 1956، يوم المرأة المصرية، أصبحت المرأة المصرية عضوا برلمانيا بعدما سمح الدستور لها بالترشح، ومنحها أيضا الحق فى التصويت بانتخابات البرلمان.

وأول من نجحتا فى الانضمام لعضوية البرلمان المصرى فى يوم المرأة المصرية كانتا "أمينة شكرى، وراوية عطية"، ليفتح ذلك التاريخ الباب لانضمام العشرات من المرأة المصرية بعد ذلك.

ودائما وأبدا ينصف الرئيس عبد الفتاح السيسى المرأة المصرية سواء فى يوم المرأة المصرية أو غيره، حيث ذكرت الهيئة العامة للاستعلامات على موقعها أبرز القرارت التى أنصف بها الرئيس السيسى المرأة المستضعفة

وقالت الاستعلامات إن البداية من مبادرة "سجون بلا غارمين أو غارمات" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ فترة، فى يوم المرأة المصرية، وكانت بمثابة كلمة السر لسعادة البسطاء من المواطنين، الذين دخلوا مراكز الإصلاح بسبب الديون.

تمكين المرأة المصرية

وكشفت الاستعلامات أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أصدر تكليفات للحكومة لإحراز تقدمًا فى مسيرة دعم وتمكين المرأة المصرية، وذلك خلال احتفالية المجلس القومى للمرأة بـ يوم المرأة المصرية والأم المثالية، وتمثلت فى:

دراسة سبل تحقيق مساهمة أكبر لـ المرأة المصرية فى سوق العمل، وتوفير المناخ الملائم والداعم لها، فى ظل حماية اجتماعية مناسبة، لتشجيع تحولها من العمل فى القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى، وفى القطاعات غير التقليدية التى تحقق فيها طموحاتها.

تكليف الحكومة بوضع التشريعات المناسبة، التى تهدف لحماية المرأة المصرية فعلياً، من كل أشكال العنف المعنوى والجسدى، آخذين فى الاعتبار، أن الزواج المبكر قبل السن القانونية، والحرمان من التعليم أو من النفقة المناسبة لها ولأولادها فى حالة الطلاق، هى جميعها أشكال متعددة للعنف.

وجَّه الرئيس بتنفيذ برنامج "مودة"، بحيث يؤتى ثماره فى استقرار الأسرة، ويحفظ لكل من الزوجين حقوقه، جنباً إلى جنب مع دراسة إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية.

دعا الرئيس السيسى النساء إلى تحقيق المزيد من المشاركة السياسية، ومزيد من المشاركة فى مختلف القطاعات.

قيام الحكومة بدراسة أعمق وأشمل لظاهرة الغارمات، وصياغة التشريعات والسياسات التى من شأنها الحد من تلك الظاهرة، لما لها من تداعيات على كيان الأسرة المصرية.

وشدد الرئيس السيسى على تعديل قانون الخدمة العامة، بحيث يكون أداة لتدريب وتأهيل الفتاة المصرية للالتحاق بسوق العمل، ووضع الآليات والحوافز اللازمة لتحقيق ذلك.

دعا الرئيس الحكومة لاتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق الشمول المالى، والتمكين التكنولوجى لـ المرأة المصرية، وتقديم مزيد من المساندة للمشروعات الصغيرة التى تتيح لـ المرأة المصرية فرصاً للعمل.

وخلاصة القول إن الاحتفال بـ يوم المرأة المصرية 2022 إنما هو عرفان قليل بما تقوم به من بطولات سواء على المستوى السياسى أو الاجتماعى أو غير ذلك، وإنما الاحتفال بـ يوم المرأة المصرية يجب أن يظل دائما عن طريق تقديرها واحترامها فى كل مكان وزمان، ومنحها عديدا من الفرص والمستحقات الأخرى.